Amazfit GTR 3 Pro nie jest drogi, a ma świetną specyfikację i wielkie możliwości

Amazfit GTR 3 Pro dołączył do oferty marki Amazfit. Pomimo niewygórowanej ceny oferuje on świetną specyfikację i multum przydatnych na co dzień funkcji.

Specyfikacja Amazfit GTR 3 Pro

Model ten wyposażono w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,45 cala i rozdzielczości 480×480 pikseli, co przekłada się na 331 ppi, dlatego producent używa w jego przypadku określenia „Ultra HD”. Ponadto chwali się, że zajmuje on 70,6% powierzchni panelu górnego (screen-to-body ratio), co jest jedną z najwyższych wartości w obecnie dostępnych na rynku okrągłych smartwatchy. Do tego Amazfit podaje, że ekran może osiągnąć jasność nawet do 1000 nitów.

Posiadacze Amazfit GTR 3 Pro dostaną do dyspozycji ponad 150 „stylowych” tarcz oraz dodatkowo 15 animowanych. Co więcej, 23 tarcze można edytować, aby pokazywały wybrane przez użytkownika informacje. Można w ich przypadku ustawić nawet własne zdjęcie jako tło.

Producent położył też duży nacisk na funkcje zdrowotne – za pomocą jednego tapnięcia w ekran można w ciągu zaledwie 45 sekund zmierzyć aż cztery parametry: puls, nasycenie krwi tlenem (SpO2), poziom stresu i liczbę oddechów. Co więcej, pulsometr i pulsoksymetr mogą działać również całą dobę i nieustannie mierzyć puls oraz saturację krwi.

Ponadto Amazfit GTR 3 Pro potrafi monitorować sen. Smartwatch umie rozpoznać jego fazy, a także śledzić jakość oddechu w trakcie snu. Co również ważne, urządzenie jest w stanie rozpoznać też drzemki w ciągu dnia. Do tego na podstawie pomiarów przedstawi sugestie, których wcielenie w życie powinno pomóc poprawić jakość snu.

Amazfit GTR 3 Pro oferuje również funkcję dedykowaną kobietom – śledzenie cyklu menstruacyjnego. Ponadto specyfikacja obejmuje ponad 150 trybów sportowych – smartwatch potrafi inteligentnie rozpoznać 8 rodzajów treningu, w tym bieganie, jazdę na rowerze i pływanie w basenie. Trzeba tu bowiem wspomnieć, że jest on odporny na wodę do 5 ATM.

Producent informuje też, że Amazfit GTR 3 Pro jest wyposażony w „nowy, samodzielnie opracowany algorytm ruchu, który szacuje specjalistyczne dane, takie jak VO2 MAX, pełny czas regeneracji, obciążenie treningowe i efekt treningu”. Użytkownik otrzyma więc informacje zwrotne, które pomogą mu zwiększyć wydajność treningów oraz uniknąć przetrenowania.



Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Amazfit GTR 3 Pro obsługuje systemy satelitarne GPS, Glonass, Galileo, BDS i QZSS oraz oferuje wbudowanego asystenta Amazon Alexa, który działa również offline (wówczas użytkownik może na przykład uruchomić odpowiednią komendą głosową rozpoczęcie śledzenia aktywności fizycznej).

Ponadto do pamięci smartwatcha da się wgrać do 470 piosenek i odtwarzać je bez konieczności posiadania smartfona przy sobie. Można też z jego poziomu przeprowadzać rozmowy głosowe, aczkolwiek są one przesyłane przez Bluetooth, zatem telefon musi znajdować się w zasięgu zegarka.

Według deklaracji producenta, bateria o pojemności 450 mAh wystarczy na do 12 dni typowego użytkowania lub do 6 dni intensywnego. Z kolei przy ciągłym korzystaniu z GPS, czas pracy Amazfit GTR 3 Pro wyniesie do 35 godzin.

Cena Amazfit GTR 3 Pro

Cena Amazfit GTR 3 Pro została ustalona na 200 euro, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~915 złotych. Smartwatch trafił już do sprzedaży na wybranych rynkach, w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włoszech.