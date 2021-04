Marka Mobvoi nie jest tak popularna jak Apple, Samsung czy Huawei, jednak również ma bardzo bogate w wearables portfolio. Już wkrótce na globalnym rynku zadebiutuje TicWatch GTH z wbudowanym termometrem, a teraz okazuje się, że w przygotowaniu jest też nie mniej ciekawy Mobvoi TicWatch E3

Urządzenia marki Mobvoi mogą kupić również klienci z Polski (zarówno w sklepach z elektroniką, jak i przez oficjalną stronę internetową producenta), lecz nie prowadzi ona zakrojonych na szeroką skalę kampanii reklamowych, przez co informacje o jej sprzętach roznoszą się przede wszystkim pocztą pantoflową lub na portalach internetowych jak Tabletowo.

Mobvoi TicWatch E3 może być jednym z tych smartwatchy, które Was zainteresują

Ekipa serwisu xda-developers wzięła na warsztat najnowsze wydanie aplikacji Mobvoi, która służy do zarządzania wearables tej marki, i odkryła w niej kilka ciekawych informacji na temat nadchodzących nowości tego producenta.

Jedną z nich jest wspomniany we wstępie TicWatch GTH z wbudowanym termometrem, który można już kupić w Chinach, ale w innych krajach jeszcze nie. To lada chwila ma się jednak zmienić, zresztą sam producent niedawno zapowiedział rychłą premierę tego smartwatcha na rynku globalnym. Z informacji na stronie Mobvoi wynika, że odbędzie się ona… dziś, tj. 13 kwietnia 2021 roku, o godzinie 16:00.

Najnowsza wersja aplikacji Mobvoi ujawnia również, że w przygotowaniu jest też smartwatch Mobvoi TicWatch E3, który będzie bezpośrednim następcą Mobvoi TicWatch E2 (kosztuje on 159,99 euro, co jest równowartością ~730 złotych).

W przeciwieństwie jednak do niego, nadchodząca nowość zaoferuje dwa fizyczne przyciski, podczas gdy poprzednik ma tylko jeden (po tej samej stronie). Do tego wygląda też na to, że Mobvoi TicWatch E3 będzie miał znacznie węższy pierścień z ramką dookoła okrągłego ekranu niż TicWatch E2, dzięki czemu prezentuje się podobnie atrakcyjnie jak chociażby Samsung Galaxy Watch Active 2 czy nadchodzący Google Pixel Watch.

Mobvoi TicWatch E3 (źródło: xda-developers)

Mobvoi TicWatch E3 będzie kusił klientów również systemem operacyjnym Wear OS by Google, aczkolwiek nie wiadomo na ten moment, czy na jego pokładzie znajdzie się też moduł NFC, bo w TicWatch E2 go nie ma. Mimo to, zainstalowany system da użytkownikom ogromne możliwości – znacznie większe niż dość ograniczone platformy dedykowane do wearables.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy zadebiutuje Mobvoi TicWatch E3, ale nie możemy się już doczekać jego oficjalnej premiery.