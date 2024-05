Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada inwestycje na setki milionów złotych

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podzielił się planami związanymi z finansowaniem działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych wśród dzieci, oraz nauczycieli. Z budżetu państwa pójdą na to miliony złotych.

Ministerstwo Cyfryzacji: „Więcej pieniędzy na edukację”

W LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie zainaugurowano kolejną edycję IT Fitness Testu. To test kompetencji cyfrowych, który przeprowadzany jest wśród uczniów i nauczycieli. Ma on swoje początki w 2009 roku, a pierwszym krajem, w którym go przeprowadzono, była Słowacja. Od trzech lat organizowany jest także w Polsce, gdzie odpowiada za niego Związek Cyfrowa Polska.

W związku z tym wydarzeniem, jednym z gości był Krzysztof Gawkowski – wicepremier i minister cyfryzacji. Podczas wystąpienia poinformował o nowej inicjatywie, którą zajmie się resort. Wpisuje się on w ogólny plan działania, który określono w kwietniu br. Chodzi o przeznaczenie znacznych środków na edukację i poszerzanie kompetencji cyfrowych w szkołach, w tym także na uczelniach wyższych. Ze środków mają skorzystać też pracownicy sektora samorządów, którzy będą musieli orientować się we wciąż zmieniających się okolicznościach i cyfrowych narzędziach pracy.

Oprócz powyższych celów, wiceminister wspomniał o wyrównywaniu szans kompetencyjnych między kobietami a mężczyznami w sektorze teleinformatycznym (ICT). Jak wskazują statystyki, na takich stanowiskach pracuje jedynie 19% kobiet.

Oddzielny temat to dalsza edukacja seniorów i seniorek w dziedzinie technologii. Krzysztof Gawkowski zapowiedział:

Powstaną specjalne programy i więcej pieniędzy dla seniorek i seniorów, dla uniwersytetu trzeciego wieku, na obszar budowania kompetencji cyfrowych wśród najstarszego pokolenia. (źródło: wirtualnemedia.pl)

„Więcej pieniędzy” to znaczy ile? Nie podano żadnej konkretnej kwoty – minister powiedział tylko, że na wymienione dziedziny tylko w tym roku przeznaczy się setki tysięcy złotych.

Polska nie jest liderem ICT w regionie

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, przyznał, że dodatkowe środki na edukację cyfrową na pewno się przydadzą. To o tyle ważne, że w porównaniu z Czechami, Słowacją i Węgrami, Polska nie wypada zbyt korzystnie w testach kompetencji cyfrowych młodzieży i nauczycieli. Inwestowanie w edukację ma pomóc podnieść wyniki. Gawkowski ma nadzieję, że lepsze będą one widoczne już w 2025 roku.