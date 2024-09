Możesz dostać miesiąc Discord Nitro za darmo, ale musisz wygrać w szachy

Fajnie jest znać zasady gry w szachy, bo teraz można w dość prosty sposób zyskać dzięki temu miesięczną subskrypcję Discord Nitro. Wystarczy zagrać z botem i wygrać.

Tysiąc lat tradycji i miesiąc Discord Nitro

Szachy mają długą historię. Ponoć gra ta została wymyślona w Indiach, a wzmianki o niej pojawiają się w źródłach opisujących czasy VI wieku n.e. Przez setki lat szachy trafiły do milionów ludzi na całym świecie, z których część lubi strzelić sobie partyjkę każdego dnia.

Discord, czyli wielofunkcyjna platforma służąca komunikacji przez internet, podjęła współpracę z serwisem Chess.com, aby umożliwić miłośnikom szachów szlifowanie swoich umiejętności oraz zyskanie szansy na miesięczny, darmowy dostęp do Discord Nitro – subskrypcji rozszerzającej możliwości podstawowej, bezpłatnej usługi.

Jak podjąć wyzwanie?

Żeby wygrać miesiąc darmowej subskrypcji, nie trzeba być mistrzem szachowym. Wystarczy mieć konto na Chess.com, zalogować się tam, a następnie rozpocząć mecz szachowy z wybranym przez siebie botem Discorda.

Platforma wystawiła trzy boty, charakteryzujące się różnym poziomem gry. Wumpus jest najsłabszy w te klocki – pokonamy go bez większego wysiłku i łatwo zyskamy miesiąc Nitro za darmo. Jeśli lubimy wyzwania, możnemy podjąć się potyczki z botami Nelly lub Clyde’em, które stoją wyżej w punktacji Chess.com. W połowie września dołączy do nich jeszcze mocniejszy przeciwnik, którego tożsamości Discord na razie nie zdradza.

Po partii szachów zakończonej wygraną (lub nawet remisem!) zostanie nam przydzielony kod aktywacyjny dla miesięcznego darmowego Discord Nitro. Trzeba podać dane swojej karty płatniczej, a to dlatego, że po okresie próbnym uruchomi się płatna subskrypcja. Najlepiej od razu wyłączyć odnawianie jej, chyba że na tyle polubimy Nitro, że będziemy gotowi płacić 47,99 złotych miesięcznie.

Członkowie Chess.com mogą skorzystać z tej promocji do 4 października 2024 r. Z kolei kod aktywujący Nitro musi być użyty do 3 listopada 2024 roku.

Dodatkowy bonus dla szachistów

Kiedy już dołączymy do Nitro, znajdziemy w aplikacji specjalny kod, który pozwoli nam odebrać darmowy miesiąc innej subskrypcji: członkostwa Diamond na Chess.com. Prezent dostępny jest dla wszystkich subskrybentów planu Discord Nitro – nie tylko tych, którzy wygrali go w szachy. Znajdziemy go w Ustawieniach użytkownika i sekcji Ekwipunek prezentów.