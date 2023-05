Nowy laptop Microsoftu może rozwiązać problemy poprzednika, ale rewolucji nie będzie

Microsoft Surface Laptop 5 nie okazał się wielkim sukcesem producenta. Firma chce jednak dalej rozwijać linię notebooków za pomocą kolejnego modelu. Czy nieoficjalna specyfikacja to obietnica czegoś lepszego?

Microsoft Surface Laptop 6 bez tajemnic

5. generacja przenośnego biura od giganta z Redmond pojawiła się na rynku w październiku 2022 roku. Choć pisząc o nowince od Microsoftu można było spodziewać się sprzętu o wyważonej cenie, to rzeczywistość okazała się trochę inna. Owszem, można było się cieszyć mocniejszym procesorem, dostępnością dwóch wariantów przekątnej ekranu i opcją podłączenie za pomocą złącza Thunderbolt 4 dodatkowych monitorów. Jednak pojawiły się też recenzje, w których wśród minusów pojawiała się słaba kultura pracy na baterii czy brak PCIe-4.0 oraz Wi-Fi 6E. Jedna z redakcji zauważyła nawet, że obudowa trzeszczy pod naciskiem. A Microsoft życzył sobie za sprzęt niemało.

Podobnie jak poprzednik, Surface Laptop 6 umożliwi wybrać jedną z dwóch przekątnych ekranu. Po 13,5-calowej wersji możemy spodziewać się rozdzielczości 2256 x 1504 pikseli, przy 15 calach rozdziałka to 2496 x 16664 pikseli. Oba wyświetlacze współdzielą proporcje ekranu (3:2), gęstość pikseli (201 ppi), 10-punktową obsługę multidotyku oraz ochronę szkłem Corning Gorilla Glass 5. Co ciekawe, to ostatnie zarezerwowane jest tylko dla wersji z metalowym palmrestem – wersja z Alcantarą korzysta z 3. generacji szkła Gorilla Glass.

Nowe procesory, te same złącza

Co się tyczy procesorów, większy laptop będzie mógł zostać sparowany wyłącznie z Intel Core i7-1355U 13. generacji. Model 13,5-calowy zaoferuje dodatkowo wariant Intel Core i5-1335U. Maksymalnie znajdzie się też w nim do 16 GB RAM-u LPDDR5 oraz 512 GB SSD.

Surface Laptop 5 (Źródło: Microsoft)

Najbardziej doposażone 15-calowe modele Surface Laptop 6 będą pracować na 32 GB RAM-u i 1 TB SSD. Na papierze bateria w urządzeniach wytrzyma do 20 (15″) lub 21 (13,5″) godzin w standardowym scenariuszu użytkowania.

Surface Laptop 5 (Źródło: Microsoft)

W zależności od wybranej opcji, 13,5-calowy Surface waży od 1265 gramów (Alcantara wyłącznie w kolorze Platinum) lub 1288 g (metal w kolorze Matte Black, Emerald Brown i Sandstone). Większa odmiana nieznacznie przekracza wagę 1,5 kg z dokładną masą 1542 g (kolory Platinum i Matte Black).

Oprócz różnic w oferowanych wariantach kolorystycznych, spora część reszty specyfikacji pokrywa się pomiędzy urządzeniami. Jest więc kamerka 720p z czujnikiem IR do systemu Windows Hello, gniazdo Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.1, audio jack 3,5 mm i port Surface Connect. W kwestiach łączności możemy liczyć na Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.1.

Tajemnicą Surface Laptop 6 pozostaje cena, ale umówmy się – z pewnością nie będzie ona niska.