Microsoft stawia krzyżyk na kolejnej aplikacji. Będziecie tęsknić?

Duże firmy od czasu do czasu przypominają nam, że nie są instytucjami charytatywnymi i utrzymywanie funkcji i narzędzi dla garstki osób nie jest warte ich czasu i zasobów. Microsoft ogłosił koniec wsparcia dla jednej z aplikacji na Androidzie.

Czym jest Outlook Lite?

Jeżeli bazowa aplikacja nie radzi sobie z płynnością na najtańszych urządzeniach, nie wygląda to za dobrze. Aby uniknąć takiej sytuacji, firmy czasami decydują się na wprowadzenie oprogramowania w wersji Lite. Kosztem płynnego działania nawet na smartfonie z 512 MB RAM-u jest często ograniczona lista funkcji i uproszczona szata graficzna.

Taki właśnie cel przyświecał Outlook Lite. Aplikacja do poczty Microsoftu nie miała wbudowanego zaawansowanego sortowania skrzynki, a do tego charakteryzowała się ograniczonymi opcjami formatowania i personalizowania e-maili czy mocno ograniczoną współpracą z kalendarzem. Zamiast tego mogła pochwalić się małym zapotrzebowaniem na pamięć wewnętrzną i RAM, wolniej zużywała baterię i lepiej radziła sobie w sytuacjach, w których siła i prędkość sieci była mocno ograniczona.

Odchudzony Outlook idzie na emeryturę

Czasy się jednak zmieniły, nowe najtańsze smartfony z Androidem oferują co najmniej 2 GB RAM-u i 64 GB miejsca na dane, stare rozwiązania lądują w szufladach, a problemy z dostępem do sieci 4G nie występują tak często jak kilka lat temu. Utrzymywanie uproszczonych wersji aplikacji jest zatem mocno dyskusyjne z perspektywy firmy, która musi przeznaczać na to czas i zasoby – a przecież lepiej jest je przeznaczyć na rozwój AI i przekonywanie do niego każdego użytkownika.

Nikogo nie powinno zatem dziwić, że po czterech latach od wprowadzenia Outlook Lite na Androida Microsoft decyduje się na zakończenie wsparcia oprogramowania. Co prawda decyzja została podjęta we wrześniu 2025 roku i od jakiegoś czasu nie dało się zainstalować aplikacji, ale teraz znamy dokładną datę odesłania programu na emeryturę.

25 maja 2026 roku zostanie wyłączony dostęp do skrzynki z poziomu Outlook Lite, a aplikacja zostanie usunięta ze Sklepu Play. Najprostszym rozwiązaniem dla obecnych użytkowników jest przesiadka na podstawową, rozbudowaną wersję oprogramowania – pomoże w tym przycisk „Ulepsz” dodany do klienta poczty. Co prawda jego jedynym zadaniem jest przeniesienie Was na stronę w Sklepie Play, ale biorąc pod uwagę, jak łatwo jest naciąć się w Androidzie na aplikacje podszywające się pod inne, i tak należy pochwalić Microsoft za ten jeden, ostatni ukłon w stronę użytkowników Outlook Lite.