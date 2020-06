Nudna niedziela? Xbox przychodzi z pomocą i świetnymi promocjami. Gry taniej nawet o 80%!

Jeśli tak jak i u mnie, burza popsuła Wam wszystkie niedzielne plany, to warto może rozważyć wieczór z konsolą. Jeśli jesteście posiadaczami Xboksa One, to dodatkowo zmotywować Was do tego może trwająca właśnie wielka cyfrowa wyprzedaż w sklepie Microsoft Store.

Microsoft tymczasowo przecenił prawie 500 tytułów, w tym wiele nowości AAA, takich jak, chociażby DOOM Eternal czy RESIDENT EVIL 3. Nie zapomniano jednak również o mniejszych grach, takich jak Overcooked! 2 czy Super Lucky’s Tale. Tak więc każdy gracz, niezależnie od wieku i preferencji, powinien znaleźć tu coś dla siebie!

Promocja Deals Unlocked w sklepie Microsoft Store potrwa aż do 15 czerwca.

Szczególnie bardzo opłacalnie wygląda pakiet Crash Bandicoot – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled za jedyne 159,49 zł! Obie gry z czystym sumieniem mogę Wam gorąco polecić, a recenzję tej drugiej możecie znaleźć na Tabletowo!

Lista subiektywnie najlepszych promocji Deals Unlocked:

Oczywiście to nie wszystko, bo w promocji znaleźć możemy o wiele więcej gier. Pełną listę wraz z wygodną wyszukiwarką znajdziecie TUTAJ.

Dla osób nieposiadających Xboksa też coś się znajdzie – na PC jeszcze przez kilka dni możemy za darmo przypisać sobie do konta świetną kooperacyjną grę Overcooked. Gracze PlayStation skorzystać mogą z promocji na grę FIFA 20, za którą przez określony czas przyjdzie nam zapłacić jedyne 39 zł! A dla fanów Nintendo Switch, Piotr kilka dni temu przygotował obszerną listę z promocjami Digital Days – z której sam skorzystałem.

A czy Wy znaleźliście coś dla siebie wśród przecenionych gier?

Źródło: xbox.com