Mercedes klasy S pozwoli sterować urządzeniami Samsung SmartThings

Samsung rozpoczął współpracę z Mercedesem, która zapewni w nowych samochodach ze Stuttgartu obsługę platformy SmartThings. Pierwszym modelem będzie nowy Mercedes klasy S.

Porozmawiaj z Mercedesem i steruj sprzętem SmartThings

W nowych Mercedesach, wyposażonych w system MBUX, dostępny jest asystent głosowy. Pozwala on na sterowanie różnymi funkcjami pojazdu, bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Wystarczy tylko powiedzieć „Hej Mercedes”, aby zyskać dostęp do całkiem bogatej listy poleceń.

Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z bardziej rozbudowaną obsługą głosową, umożliwiającą m.in. zmianę temperatury czy koloru podświetlenia ambientowego, a nawet możliwe jest poznanie aktualnej prognozy pogody i wielu innych informacji. Rozwiązanie to znajdziemy już w większości modeli, także w klasie A czy CLA.

Mercedes klasy S – wnętrze, czyli dwa duże ekrany (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Asystent głosowy doczekał się ostatnio większej aktualizacji. Nowy Mercedes klasy S zapewnia dostęp do dłuższej listy poleceń, stał się bardziej naturalny i osobisty, a ponadto otrzymał funkcję współpracy z urządzeniami smart-home.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że wśród wspieranych platform Internetu Rzeczy znajdzie się SmartThings. To jak najbardziej dobra informacja dla przyszłych właścicieli S-ki, bowiem rozwiązania Samsunga cieszą się dużą popularnością.

Mercedes klasy S – cyfrowe zegary (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Mercedes klasy S będzie pierwszym modelem z obsługą SmartThings, a z czasem rozwiązanie to trafi także do innych samochodów. Pozwoli to na sterowanie m.in. oświetleniem w domu, zamkami w drzwiach czy chociażby bramą do garażu. Komunikacja z urządzeniami SmartThings będzie odbywać się za pomocą poleceń głosowych.

Mercedes klasy S, czyli ponad 5-metrowy komputer na kołach

Pod koniec września miałem przyjemność uczestniczyć w polskiej prezentacji nowej S-ki. Muszę przyznać, że dawno żaden samochód nie zrobił na mnie takiego wrażenia pod względem dostępnych technologii.

Wśród ciekawszych rozwiązań należy wymienić cyfrowe zegary z funkcją wyświetlania obrazu 3D, Head-Up wyświetlający rozszerzoną rzeczywistość na przedniej szybie, światła z funkcją rzutnika, rozbudowany zestaw systemów bezpieczeństwa i wspierających kierowcę czy zapowiedź 3. poziomu autonomicznej jazdy. Wrażenie robi nawet system infotainment, który do płynnej pracy wykorzystuje komputer z układem graficznym osiągającym 691 gigaflopów, a do tego dochodzi 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 320 GB.