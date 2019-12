Już jutro w sklepie internetowym mi-home.pl Xiaomi Mi Band 4 za 9 zł!

Po ostatniej wpadce z promocją w stacjonarnym salonie Mi Store w warszawskiej Galerii Mokotów, Xiaomi nie wychyla się już z akcjami, podczas których mogłyby wystąpić trudności wywołane nadspodziewanie dużą atencją fanów urządzeń tego producenta. Zamiast tego, organizuje promocję w internetowym sklepie mi-home.pl.

Xiaomi, przepraszając za przedwczesne zamknięcie sklepu w warszawskim centrum handlowym w reakcji na zainteresowanie, które przerosło oczekiwania organizatora, zapowiedziało, że wkrótce przekaże informację o kontynuacji promocji Idealny prezent z Xiaomi. I rzeczywiście, polski oddział firmy bardzo szybko postarał się o przygotowanie regulaminu dla całego zestawu okazji, które pozostały po weekendowej „katastrofie”.

1400 produktów Xiaomi w specjalnych cenach na mi-home.pl

Jak widać, nie będzie to promocja „na otarcie łez”. Przygotowano przeceny na około 1400 produktów, które zostały po promocji z 14 grudnia z Mi Store Galeria Mokotów. Oto pełna lista:

Jak widzimy, wciąż będzie można dostać opaskę Xiaomi Mi Band 4 w kapitalnej cenie 9 zł. Zapas tych urządzeń będzie też największy – liczy sobie ponad 700 sztuk, co zwiększa szansę na zakup przez chętnych. Smartfonów jednak zabrakło, więc w Mi Note 10 niestety nie zaopatrzymy się taniej.

Wybierz mądrze

Ważną zasadą jest to, że każdy może kupić jedynie jeden produkt z powyższej listy. Oznacza to, że jeśli zdecydujemy się na Mi Banda 4, to możemy się pożegnać ze słuchawkami Mi True Wireless w promocyjnej cenie.

Promocja trwa od godziny 14:00 do 23:59 lub do wyczerpania zapasów, co zapewne nastąpi bardzo szybko.

Tym razem szturm na mi-home.pl będzie miał więc wymiar cyfrowy, co zapewne pozwoli lepiej spać obsłudze salonów Xiaomi Mi Store. Szczerze, nie chciałbym być na miejscu sprzedawców w momencie otwarcia sklepu, gdy na ladę napiera tłum pałający dziką żądzą przyoszczędzenia kilkudziesięciu złotych na gadżecie.

Z Regulaminem promocji zapoznacie się tutaj.

źródło: informacja prasowa