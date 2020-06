Aplikacja mBank umożliwi logowanie rozpoznawaniem twarzy na Androidach

Jak dotąd, głównie smartfony i tablety Apple miały możliwość wykorzystywania biometrii twarzy podczas potwierdzania operacji finansowych w aplikacjach banków w Polsce. Od tej reguły jest wyjątek, ale ogólnie rzecz biorąc nie jest to powszechnie wykorzystywana funkcja na smartfonach z Androidem. Pojawiają się pierwsze oznaki zmian.

Zakładanie rachunków w mBank „na twarz”

Biuro prasowe mBank poinformowało dziś o wdrożeniu nowej usługi, polegającej na możliwości założenia konta bankowego bez wychodzenia z domu i za pomocą smartfona.

Umowę akceptuje się SMS-em, a weryfikacja tożsamości jest przeprowadzana za pomocą przedniej kamery w smartfonie. Wystarczy nagrać kilka krótkich filmów wideo z widokiem naszej twarzy, co umożliwi poprawne rozpoznanie nas jako właściciela dokumentu tożsamości, którego zdjęcie wysłaliśmy we wcześniejszym etapie składania wniosku.

Logowanie do aplikacji twarzą – na Androidzie

Użytkownicy iPhone’ów przywykli już do tego, że weryfikacja tożsamości odbywa się w przypadku ich urządzeń za pomocą przedniego aparatu. Większość właścicieli smartfonów na Androidzie nie ma jednak takiej możliwości – muszą polegać na poczciwym czytniku linii papilarnych.

Te same zabezpieczenia występują w aplikacjach bankowych – na iOS normą jest, że do apek logujemy się przez rozpoznawanie twarzy. Biometria tego typu jest jednak niedostępna dla większości smartfonów na Androidzie. Generalnie prawie że nie wspierają tego też same aplikacje.

W aplikacji ING Banku Śląskiego jest możliwość logowania się za pomocą twarzy na smartfonie z Androidem, ale działa to tylko „wybrańcom” – na przykład właścicielom smartfonów Google Pixel 4. Bardziej powszechne zastosowanie takiej funkcji może zostać wprowadzone w mBanku.

Zgodnie z informacjami Cashless.pl, nowa aktualizacja aplikacji mBank wprowadzi opcję logowania się przy pomocy biometrii twarzy oraz skanowania tęczówki oka. To spory ruch naprzód, biorąc pod uwagę, że banki zwykle nie uważają smartfonów z Androidem za bezpieczne w takim scenariuszu. Niewykluczone, że jedynymi urządzeniami z systemem Google, które będą współpracować pod tym względem z apką mBanku, będą najnowsze Piksele, dysponujące odpowiednimi zabezpieczeniami biometrii twarzy.

Czekamy więc na odpowiednie ogłoszenie dodatkowych szczegółów.

źródło: mBank, cashless.pl