mBank ma awarię. Świetnie, akurat w dzień wypłaty

Jeśli mamy konto w mBanku i zaszła potrzeba wykonania jakiejś operacji lub po prostu chcielibyśmy sprawdzić stan swojego konta, lepiej odłożyć to na później. Trwa awaria, uniemożliwiająca podjęcie takich działań.

Awaria w mBank

Kolejne osoby zgłaszają problemy z dostępem do usług mBanku. Część użytkowników nie jest w stanie zalogować się do aplikacji mobilnej. Inni próbowali przejść do zarządzania kontem przez stronę internetową, ale i to nie było możliwe. Powitał ich komunikat „Błąd wczytywania strony”.

Nic dziwnego, że na kontach social media tej instytucji finansowej pojawiają się zapytania dotyczące tego, co się dzieje. Bank potwierdził, że obecnie mogą pojawiać się trudności w dostępie do różnych usług. Na Twitterze i Facebooku pojawiły się ogłoszenia o treści:

Możecie mieć problem z zalogowaniem się do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej. Serwisy ładują się dłużej niż zazwyczaj. Pracujemy nad tym, żebyście mogli korzystać z naszych usług bez przeszkód. Przepraszamy i dziękujemy za cierpliwość.

Rozwiązywanie problemu trwa

Ponieważ technicy mBanku są już zaznajomieni ze sprawą, naprawa usterki uniemożliwiającej niektórym dostęp do swoich pieniędzy nie powinna zająć zbyt dużo czasu.