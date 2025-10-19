Mapy Google mogą się wkrótce zmienić. W dobrym i złym kierunku

Z odkrytych zmian wynika, że Mapy Google zyskają zestaw nowości. Nie wszystkie zmiany spodobają się użytkownikom.

Mapy Google z nowym sposobem dodawania przystanków

W obecnej wersji aplikacji Mapy Google, po rozpoczęciu wyszukiwania podczas aktywnej nawigacji, na mapie pojawiają się pobliskie lokalizacje – np. restauracje czy stacje paliw. Po dotknięciu jednego z wyświetlanych miejsc mamy możliwość dodania go jako przystanku. Dodatkowo jesteśmy informowani ile więcej czasu zajmie nam podróż do miejsca docelowego, gdy po drodze zdecydujemy się pojechać do dodatkowej lokalizacji.

Zmiany znalezione w Google Maps na Androidzie (wersja 25.42.02.817770306) wskazują, że trwają prace nad przeprojektowaniem wspomnianej funkcji. Otóż wyniki wyszukiwania nie będą wyświetlane bezpośrednio na mapie, a na wysuwanej od dołu specjalnej karcie.

Wydaje się to być mniej intuicyjnym podejściem, ale z drugiej strony pojawia się dodatkowy przycisk „Zadzwoń”. Do tego dostajemy kilka przydatnych opcji filtrowania wyników – np. priorytetowe traktowanie lokalizacji obok aktualnej pozycji użytkownika, w środku trasy lub bliżej jej końca.

źródło: Android Authority

Co ciekawe, podobny zestaw filtrów ma zawitać również do Android Auto. Pozwolą one na wygodniejsze znalezienie dodatkowych punktów w trakcie podróży. Możliwe będzie chociażby zaplanowanie przystanku na stacji paliwowej w środku trasy.

W związku z tym, że zmiany pozostają w fazie testowej, to trudno stwierdzić, kiedy trafią do nawigacji Mapy Google. Możliwe, że trzeba jeszcze trochę poczekać. Nie należy też wykluczać scenariusza, że Google finalnie jednak postanowi wycofać się z tych pomysłów.

źródło: Android Authority

Mapy Google pozwolą spersonalizować pojazd przed podróżą

Nie będzie to zmiana, która w odczuwalny sposób wpłynie na korzystanie z nawigacji. Mimo wszystko, warto o niej przy okazji wspomnieć. W aplikacji Mapy Google w wersji 25.42.02.817770306 zawarte jest ulepszenie związane z wyborem ikony samochodu.

źródło: Android Authority

Obecnie, gdy chcemy zmienić niebieską strzałkę na przykładowo pojazd wizualnie zbliżony do naszego auta, to musimy uruchomić nawigację i dopiero wówczas mamy dostęp do odpowiednich ustawień. Natomiast szykowana zmiana pozwoli to zrobić jeszcze przed podróżą w ustawieniach nawigacji. Tylko tyle, ale może ktoś to doceni.