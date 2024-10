Oto najpotężniejsze Snapdragony dla samochodów. Auta potrzebują „mózgu” do autonomicznej jazdy

Nazwa Qualcomm ostatnio pojawia się często, a to za sprawą układu Snapdragon 8 Elite, który może zmienić nasze urządzenia mobilne w wydajnościowe bestie. Należy dodać, że firma pokazała również nowe platformy dla samochodów – Cockpit Elite i Ride Elite.

Najpotężniejsze Snapdragony dla samochodów

Świeżo zaprezentowany Snapdragon 8 Elite przynosi niejedną rewolucję i powinien wnieść możliwości smartfonów na jeszcze wyższy poziom. Qualcomm pochwalił się też rozwiązaniami przeznaczonymi dla samochodów. Oczywiście technologię firmy już od dłuższego czasu znajdziemy w wielu autach – przykładowo Volvo EX30 korzysta z układów Snapdragon.

Pokazane zostały dwie platformy: Snapdragon Cockpit Elite i Snapdragon Ride Elite. Obie korzystają z rdzeni CPU opartych o technologię Oryon, ale pierwsza ma zapewniać zaawansowane cyfrowe doświadczenia (chodzi głównie o system infotainment), a druga przeznaczona jest do zasilania funkcji zautomatyzowanej jazdy. Producenci samochodów będą mogli łączyć oba rozwiązania w jeden SoC, aczkolwiek nie będzie to wymagane. Qualcomm stawia tutaj bowiem na dużą elastyczność.

Firma chwali się, że to najpotężniejsze dotychczas zaprojektowane platformy dla samochodów. W porównaniu z poprzednią generacją topowych układów dostajemy 3-krotnie szybsze CPU i nawet 12-krotnie większą wydajność w zadaniach AI (za sprawą nowej jednostki NPU). To wszystko ma przełożyć się na szybsze podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, co oczywiście powinno pozytywnie wpłynąć chociażby na możliwości systemów wsparcia kierowcy.

Elastyczność i rozbudowane opcje jazdy autonomicznej

Zaletą jest również duża elastyczność, która polega na obsłudze wielu systemów operacyjnych, wirtualizacji oprogramowania i możliwości bezproblemowego uruchomiania wielu aplikacji nie tracąc jednocześnie wysokiej wydajności. Do tego dochodzi obsługa wielu różnych kamer i czujników. Dzięki temu producenci samochodów mają dużą swobodę w doborze oprogramowania i części. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchamiać naprawdę zróżnicowane i autorskie systemy operacyjne w formie maszyn wirtualnych.

W przypadku Snapdragon Ride Elite możliwa jest nawet bezdotykowa jazda autonomiczna, aczkolwiek nie mówimy tutaj o wydajności pozwalającej na zastosowanie najwyższego, 5. jej poziomu. Taka technologia raczej nie pojawi się w najbliższych latach. Qualcomm wspomina również o monitorowaniu kierowcy w czasie rzeczywistym i ulepszonym wykrywaniu obiektów na drodze.

Z kolei podczas postoju, przykładowo na ładowarce, kierowca powinien docenić ulepszony procesor graficzny zastosowany w platformie Snapdragon Cockpit Elite. Oferuje on nawet 3-krotny wzrost wydajności, co pozwala uruchomić bardziej wymagające gry i aplikacje, a także umożliwia zastosowanie bardziej złożonych interfejsów w systemach infotainment.

Warto jeszcze wspomnieć, że technologia Qualcomma pozwala na obsługę ponad 40 czujników, w tym do 20 kamer o wysokiej rozdzielczości do pokrycia obszaru 360 stopni wokół samochodu i monitorowania w kabinie. Oczywiście, zgodnie z obecnymi trendami, w monitorowaniu otoczenia i kierowcy pomaga sztuczna inteligencja.

Zarówno Snapdragon Cockpit Elite, jak i Snapdragon Ride Elite mają być dostępne do wypróbowania przez firmy motoryzacyjne w 2025 roku. Dowiedzieliśmy się, że po nowe platformy zamierzają już sięgnąć pierwsi producenci samochodów – Li Auto i Mercedes-Benz. Najpewniej z czasem lista poszerzy się o kolejne firmy.