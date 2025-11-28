Mały smartfon z nowym Snapdragonem. Nie grzeszy oryginalnością

Wielkimi krokami zbliża się premiera średniopółkowej serii Vivo S50. Chiński producent zdradził pierwsze szczegóły na temat reprezentującego ją smartfona Vivo S50 Pro Mini, publikując przy okazji render ujawniający wygląd urządzenia.

Tak wyglądać będzie smartfon Vivo S50 Pro Mini. Gdzieś to już widziałem…

Cóż… Zdecydowanie nie jest to najbardziej oryginalny design, jaki widzieliśmy w ostatnim czasie. Bardziej niż którykolwiek smartfon Vivo model S50 Pro Mini przywołuje na myśl raczej iPhone’a Air czy też którąś z odsłon niedawno zaprezentowanej serii Honor 500. Mamy tu bowiem całkowicie gładki tył ze swoistą kapsułką o horyzontalnej orientacji.

Wygląd to jednak kwestia drugorzędna, skupmy się na technicznych detalach. Na wyspie zainstalowane zostaną trzy aparaty. Szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, ale wiemy już, że jednym z nich będzie peryskopowy teleobiektyw z sensorem Sony IMX882. Można (z całkiem sporą dozą prawdopodobieństwa) założyć, że towarzystwa dotrzymają mu główny czujnik z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz moduł ultraszerokokątny.

Vivo S50 Pro Mini (źródło: Weibo/GSMArena)

Co jeszcze zaoferuje nowy smartfon Vivo?

Dopisek Mini w nazwie zobowiązuje. Dlatego właśnie front urządzenia niemal w całości wypełni płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,31 cala. Producent zdradził, że zostanie pod nim ukryty ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, a kawałek tafli dla siebie zabierze aparat do selfie o rozdzielczości 50 Mpix. Całość zwieńczy obudowa cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 / IP69.

Jeśli chodzi o bebechy, smartfon Vivo S50 Pro Mini zostanie wyposażony przede wszystkim w niedawno zaprezentowany procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, cechujący się częstotliwością taktowania dochodzącą do 3,8 GHz. Chipset ten obsługuje pamięć masową w formacie UFS 4.1 i Vivo zamierza ten fakt wykorzystać.

Poza tym producent zainstaluje w środku jeszcze akumulator o pojemności 6500 mAh. Umożliwi on szybkie ładowanie z mocą 90 W oraz ładowanie bezprzewodowe z mocą 40 W. Na resztę szczegółów musimy poczekać do grudnia, kiedy to seria Vivo S50 zaliczy swój oficjalny debiut w Chinach.