Małe tablety nie mają sensu? Ten producent tak uważa

Honor dał sygnał, że produkcja małych tabletów może u niego na jakiś czas przystopować. Chińska firma woli dziś dopieszczać inne rozmiary urządzeń, więc kieruje swoją uwagę na nadchodzący tablet Honor Pad X10 Pro.

Honor hamuje z kompaktowymi tabletami

Smartfony stają się coraz większe, a granica między smartfonem a małym tabletem zdaje się zacierać. Składane modele, takie jak Samsung Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V5 czy zaprezentowany w grudniu 2025 roku Samsung Galaxy Z TriFold, po rozłożeniu oferują ekran zbliżony, a czasem nawet większy niż w większości małych tabletów.

Różnica cenowa między kompaktowym tabletem a składanym smartfonem nadal mocno wpływa na decyzje zakupowe, ale sam wybór między małym a dużym tabletem nie jest już tak oczywisty, jak kiedyś. Honor najwyraźniej bierze ten trend pod uwagę.

Według doniesień z Weibo, w odpowiedzi na pytanie o kolejne kompaktowe modele tabletów, przedstawiciel Honora miał napisać, że projekt jest wstrzymany. Warto zaznaczyć, że wstrzymanie oznacza pauzę, a nie definitywne zamknięcie tematu.

Komentarz na Weibo (źródło: Gizmochina)

Można czytać między wierszami. Kompaktowy tablet ma dziś jasny zestaw zalet. Jest poręczny, wygodny do czytania i da się go bez problemu utrzymać jedną ręką. Z drugiej strony rynek premiuje większe ekrany, bo lepiej sprawdzają się w filmach, wideorozmowach i pracy w podzielonym oknie. Dla producentów małe konstrukcje są też trudniejsze do obrony biznesowo, gdy muszą konkurować z dużymi smartfonami oraz coraz tańszymi tabletami o większej przekątnej ekranu.

Nadchodzi Honor Pad X10 Pro

Zamiast nowego malucha, Honor przygotowuje model Pad X10 Pro. Według dostępnych informacji, jego premiera w Chinach ma odbyć się 5 stycznia 2026 roku, razem ze smartfonami Honor Power 2.

Tak ma wyglądać Honor Pad X10 Pro (źródło: Gizmochina)

Jeśli chodzi o prawdopodobną specyfikację, urządzenie ma zostać wyposażone w 11,5-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K. Honor akcentuje także rozwiązania ochrony wzroku oraz wariant określany jako soft light, czyli ustawienie ekranu redukujące emisję niebieskiego światła. Zapowiadana jest też metalowa obudowa, a w przeciekach przewijają się konfiguracje 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na pliki.

Odpowiedź na pytanie, czy rynek nadal chce kompaktowych tabletów, przyniosą dopiero kolejne raporty i wyniki sprzedaży (jeśli zostaną udostępnione lub wyciekną). Na razie pozostaje czekać na premierę, która raczej nie wywróci rynku do góry nogami, ale może przyciągnąć uwagę ceną.