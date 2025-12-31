Honor Pad 10
Honor Pad 10 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)
Honor

Małe tablety nie mają sensu? Ten producent tak uważa

Filip Mikołajewski·
Strona główna
Producenci
Honor
Małe tablety nie mają sensu? Ten producent tak uważa

Honor dał sygnał, że produkcja małych tabletów może u niego na jakiś czas przystopować. Chińska firma woli dziś dopieszczać inne rozmiary urządzeń, więc kieruje swoją uwagę na nadchodzący tablet Honor Pad X10 Pro.

Honor hamuje z kompaktowymi tabletami

Smartfony stają się coraz większe, a granica między smartfonem a małym tabletem zdaje się zacierać. Składane modele, takie jak Samsung Galaxy Z Fold 7, Honor Magic V5 czy zaprezentowany w grudniu 2025 roku Samsung Galaxy Z TriFold, po rozłożeniu oferują ekran zbliżony, a czasem nawet większy niż w większości małych tabletów.

Różnica cenowa między kompaktowym tabletem a składanym smartfonem nadal mocno wpływa na decyzje zakupowe, ale sam wybór między małym a dużym tabletem nie jest już tak oczywisty, jak kiedyś. Honor najwyraźniej bierze ten trend pod uwagę.

Według doniesień z Weibo, w odpowiedzi na pytanie o kolejne kompaktowe modele tabletów, przedstawiciel Honora miał napisać, że projekt jest wstrzymany. Warto zaznaczyć, że wstrzymanie oznacza pauzę, a nie definitywne zamknięcie tematu.

Komentarz na Weibo (źródło: Gizmochina)

Można czytać między wierszami. Kompaktowy tablet ma dziś jasny zestaw zalet. Jest poręczny, wygodny do czytania i da się go bez problemu utrzymać jedną ręką. Z drugiej strony rynek premiuje większe ekrany, bo lepiej sprawdzają się w filmach, wideorozmowach i pracy w podzielonym oknie. Dla producentów małe konstrukcje są też trudniejsze do obrony biznesowo, gdy muszą konkurować z dużymi smartfonami oraz coraz tańszymi tabletami o większej przekątnej ekranu.

Nadchodzi Honor Pad X10 Pro

Zamiast nowego malucha, Honor przygotowuje model Pad X10 Pro. Według dostępnych informacji, jego premiera w Chinach ma odbyć się 5 stycznia 2026 roku, razem ze smartfonami Honor Power 2.

Tak ma wyglądać Honor Pad X10 Pro (źródło: Gizmochina)

Jeśli chodzi o prawdopodobną specyfikację, urządzenie ma zostać wyposażone w 11,5-calowy ekran o rozdzielczości 2,5K. Honor akcentuje także rozwiązania ochrony wzroku oraz wariant określany jako soft light, czyli ustawienie ekranu redukujące emisję niebieskiego światła. Zapowiadana jest też metalowa obudowa, a w przeciekach przewijają się konfiguracje 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na pliki.

Odpowiedź na pytanie, czy rynek nadal chce kompaktowych tabletów, przyniosą dopiero kolejne raporty i wyniki sprzedaży (jeśli zostaną udostępnione lub wyciekną). Na razie pozostaje czekać na premierę, która raczej nie wywróci rynku do góry nogami, ale może przyciągnąć uwagę ceną.

Zobacz również

Obserwuj nas