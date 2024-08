LG może namieszać na rynku sztucznej inteligencji

LG wkracza na rynek sztucznej inteligencji z nową inicjatywą, która może wstrząsnąć globalnym sektorem AI, wprowadzając na rynek Exaone 3.0 – pierwszy w Korei Południowej otwartoźródłowy model AI, który ma rywalizować z gigantami technologicznymi z całego świata. Co sprawia, że ten ruch LG jest tak istotny?

Nowa broń LG w globalnym wyścigu AI

Exaone 3.0 to model sztucznej inteligencji, który może stać się poważnym konkurentem dla rozwiązań oferowanych przez największe światowe firmy technologiczne. LG postanowiło udostępnić Exaone 3.0 jako projekt open-source, co oznacza, że jest on dostępny dla społeczności badawczej i programistów na całym świecie. Model ten, zbudowany na 7,8 miliarda parametrów, wyróżnia się nie tylko wydajnością, ale także zdolnością do pracy zarówno w języku koreańskim, jak i angielskim. Dzięki temu LG zamierza przyspieszyć rozwój badań nad sztuczną inteligencją oraz „wspierać tworzenie silnego ekosystemu sztucznej inteligencji w Korei Południowej”.

Wprowadzenie Exaone 3.0 to strategiczny krok dla LG, który ma na celu wyniesienie firmy na pozycję lidera innowacji technologicznych w dziedzinie sztucznej inteligencji, jednak trzeba przyznać, ze konkurencja jest naprawdę zacna (w końcu Samsung to też południowokoreańska marka). Firma znana dotychczas z produkcji telewizorów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych, teraz stawia na rozwój w sektorze AI, co może przynieść jej nowe źródła dochodów, zwłaszcza w obszarze usług chmurowych.

OpenAI może czuć niepokój?

Jak podkreśla portal Venture Beat, nowy model sztucznej inteligencji stworzony przez LG ma stanowić odpowiedź na coraz bardziej zaciętą rywalizację w sektorze AI, gdzie dominują gracze z USA, Chin oraz krajów Bliskiego Wschodu. Nowy model LG, dzięki swojej efektywności, ma szansę zdobyć znaczący udział w rynku. To ważne, zwłaszcza, gdy konkurencyjne modele, takie jak Qwen od Alibaby czy Falcon 2 z Emiratów, zdobywają coraz większą popularność na całym świecie.

Dla Korei Południowej, która jest jednym z liderów technologicznych na świecie, wprowadzenie Exaone 3.0 oznacza wejście na arenę globalnej konkurencji w dziedzinie AI. To może przyciągnąć międzynarodowych inwestorów oraz badaczy, co z kolei wpłynie na dalszy rozwój technologiczny kraju.

Sukces Exaone 3.0 może również „zdemokratyzować” dostęp do zaawansowanych technologii AI, co mogłoby przyczynić się do innowacji w różnych branżach i na różnych rynkach. To właśnie tej darmowej konkurencji może obawiać się OpenAI, które stawia na monetyzacje dostępu do swoich najnowszych modeli.