LG prezentuje nowy system napakowany AI. Trafi do sprzętów innych producentów

LG właśnie zaprezentowało nową wersję swojego systemu operacyjnego webOS Hub 3.0. Tym razem jednak firma nie skupia się wyłącznie na własnych telewizorach. Rozwiązanie ma trafić także do urządzeń innych producentów.

webOS Hub 3.0 z nowym podejściem do sztucznej inteligencji

Jak dobrze wiecie LG nie produkuje już smartfonów, ale za to mocno poszło w telewizory. webOS Hub 3.0 to najnowsza odsłona znanego systemu smart TV autorstwa LG, która wprowadza zestaw zaawansowanych funkcji napędzanych sztuczną inteligencją. Już od czerwca system będzie dostępny dla telewizorów UHD z odświeżaniem 60 Hz, a w lipcu trafi także na modele z ekranami 120 Hz i technologią mini-LED. Skoro już o tego typu telewizorach mowa, to – jeśli zastanawiacie się nad zakupem telewizora mini-LED – odsyłam Was do naszego rankingu, który na pewno pomoże Wam w wyborze.

Najważniejsze zmiany to integracja technologii ThinQ AI, która odpowiada m.in. za inteligentne rekomendacje głosowe, a także nowy system poprawy obrazu AI Picture z technologią Neural Network Super Resolution i dźwięku AI Sound, który redukuje szumy i poprawia klarowność głosu. LG ulepszyło także komponenty sprzętowe. Nowa wersja działa na bardziej wydajnym układzie SoC, który zapewnia lepszą wydajność w porównaniu do webOS Hub 2.0.

Nowością jest również Multiview, czyli możliwość wyświetlania dwóch źródeł jednocześnie (Side-by-Side i Picture-in-Picture), a także Always On Display oraz wsparcie dla nowoczesnych standardów łączności: Wi-Fi 6 i Auracast Bluetooth Audio.

źródło: LG

Co jeszcze przygotowało LG?

Nowy webOS Hub nie tylko dobrze wygląda na papierze. LG stawia na realne rozszerzenie swoich usług. Użytkownicy otrzymują dostęp do ogromnej bazy treści: serwis LG Channels oferuje już 4000 kanałów w 33 krajach, całkowicie za darmo. Mowa tu o kanałach typu FAST.

Zadbano także o graczy. W systemie pojawił się Gaming Portal, czyli prosty w obsłudze interfejs, dzięki któremu można grać w chmurze lub lokalnie, bez konieczności posiadania konsoli. Do tego dochodzą Game Dashboard i Game Optimizer, czyli dobrze znane narzędzia do optymalizacji rozgrywki znane z telewizorów LG z najwyższej półki.

LG nie ukrywa, że webOS Hub 3.0 to także strategiczne narzędzie do zacieśniania relacji B2B. Już ponad 600 marek na świecie korzysta z tej platformy, a nowa wersja ma jeszcze bardziej zachęcić producentów telewizorów do integracji rozwiązań LG.