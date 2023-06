Masz Netflixa od operatora? Już się nim nie podzielisz

To, że polityka Netflixa jednoznacznie sprzeciwia się udostępnianiu kont, wiadomo nie od dziś. Platforma podejmuje liczne działania w celu zwalczania możliwości współdzielenia kont, co budzi kontrowersje i krytykę. Problem ten dotyczy nie tylko użytkowników indywidualnych, ale także operatorów sieci komórkowych, którzy mają dodatkowy powód do narzekania.

Dodanie kolejnego użytkownika Netflix nie zawsze możliwe

W ramach pakietów bez reklam, Netflix umożliwia dodanie maksymalnie dwóch użytkowników spoza własnego gospodarstwa domowego. Jednak nie wszystkim przysługuje ta „dogodność”. Już jakiś czas temu pojawiły się doniesienia na temat braku dostępności tej opcji w przypadku usług popularnego serwisu VOD, oferowanych za pośrednictwem operatorów internetu światłotowodowego oraz sieci komórkowych. Ci natomiast tłumaczą, że nie są w stanie nic zdziałać w tej sprawie, co wzbudza dodatkową frustrację wśród klientów.

Opcja ta jest niedostępna dla kont opłacanych za pośrednictwem parterów z uwagi na decyzję Netflix. Niestety jako partner nie mieliśmy na to wpływu. W przypadku udostępnienia takiej możliwości poinformujemy o tym naszych klientów. Przedstawiciel firmy Vectra w rozmowie z wirtualnemedia.pl

Potwierdzenie niedostępności tej opcji można znaleźć w centrum pomocy na oficjalnej stronie producenta. Niestety, sytuacja nie jest zbyt ciekawa, gdyż wielu użytkowników całkowicie straciło dostęp do usług oferowanych przez tytułową platformę streamingową. Składane reklamacje nie przynoszą żadnych efektów, a operatorzy są bezsilni, kierując klientów bezpośrednio do oddziału Netflixa.

Jak dotychczas Netflix nie udostępnił tej opcji w ofertach partnerskich, w tym naszej. Dlatego o szczegóły proszę pytać ich bezpośrednio. Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska

Co dalej?

Brak możliwości udostępniania kont Netflixa przez operatorów sieci komórkowych stanowi poważny problem dla wielu osób. Dzielenie się subskrypcją z rodziną i przyjaciółmi pozwalało na obniżenie kosztów i korzystanie z bogatej biblioteki treści. Liczne decyzje podejmowane przez platformę z Kaliforinii, które ograniczają tę możliwość, spotykają się z oporem i dezaprobatą.

Nie powinno to w żadnym stopniu dziwić. Nie tylko czujemy się mniej „wolni” z każdą kolejną restrykcją, ale również nierzadko łączy się to z koniecznością płacenia dodatkowych lub zwiększonych opłat. Oczekuje się, że Netflix i operatorzy będą dążyć do znalezienia rozwiązania, które zadowoli zarówno klientów, jak i partnerów.