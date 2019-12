LG ma pomysł na etui z elastycznym ekranem. Składany smartfon nie będzie potrzebny

LG obecnie stosuje rozwiązanie Dual Screen, czyli etui z dodatkowym ekranem, zwiększającym funkcjonalność smartfona. Koreański producent ma interesujący pomysł na rozwój tej koncepcji.

Etui, które zmieni smartfon w tablet

W ofercie LG nie znajdziemy jeszcze składanego smartfona, który mógłby konkurować z Samsungiem Galaxy Fold czy nową Motorolą razr. Mimo tego, firma posiada rozwiązanie pozwalające znacząco zwiększyć dostępną powierzchnię ekranu. Chodzi o wspomniane we wstępie etui z dodatkowym, dużym wyświetlaczem. Może z niego korzystać w modelu LG V50S ThinQ czy LG G8X i trzeba przyznać, że w wybranych sytuacjach sprawdza się to naprawdę dobrze.

Firma cały czas pracuje nad rozwojem Dual Screen, o czym świadczy nowo odkryty patent. Jak wynika z dokumentu, LG chce stworzyć etui z elastycznym wyświetlaczem, który otaczałby smartfon z góry i dołu. Z kolei po rozłożeniu, użytkownik utrzymywałby wyświetlacz o rozmiarach zbliżonych do tabletu.

Do zasilania etui posłuży oczywiście podłączony smartfon. Grafiki przedstawiające nowy koncept LG sugerują różne tryby pracy. Pierwszy wzorowany jest na obecnym podejściu do Dual Screen – smartfon zostaje w etui i zyskujemy połowę elastycznego ekranu. Drugi to wykorzystanie całego wyświetlacza. Trzeci do wspólna praca obu ekranów, gdy smartfon leży obok etui.

Postawienie na etui to kilka zalet względem chociażby Samsunga Galaxy Fold. Po pierwsze, podczas normalnego użytkowania, gdy nie potrzebujemy większego ekranu, etui zostawiamy w domu i mamy normalny smartfon. Po drugie, nie musimy kupować nowego smartfona – etui może rozbudować możliwości już dostępnego urządzenia. Po trzecie, odpowiednio wzmocnione etui to dodatkowe zabezpieczenie, chroniące smartfon.

Jeśli LG zdecyduje się na wprowadzenie etui z elastycznym ekranem, to będzie musiało zadbać o jego wytrzymałość. Ekran musi znieść nie tylko tysiące rozłożeń i złożeń, ale również powinien być odporny na zarysowania. W końcu w środku będzie znajdował się smartfon, który może mieć ostre krawędzie.

Należy zaznaczyć, że mamy do czynienia tylko z patentem. Nie jest to więc zapowiedź, że wkrótce faktycznie LG wypuści na rynek takie etui. Możliwe, że pojawi się ono za kilka lat lub w ogóle nie doczekamy się jego premiery. Cóż, pozostaje trzymać kciuki, że LG jednak wprowadzi takie akcesorium, bowiem zapowiada się ono naprawdę ciekawie.

źródło: PhoneArena, LetsGoDigital