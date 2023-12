Laptopy Lenovo LOQ to pewny start w świat gamingu

Artykuł sponsorowany

Początek przygody z grami wideo może się wydawać z boku bardzo trudny. Jaki sprzęt warto kupić? Gdzie szukać dobrego stosunku jakości do ceny? Niewykluczone, że opisywane w tekście urządzenie Lenovo może okazać się odpowiedzią na wszystkie powyższe kwestie.

Pierwszy krok w nowy świat

Nic dziwnego, że w gry gra coraz więcej osób. W końcu to rozrywka interaktywna, w której każdy znajdzie coś dla siebie – można bić rekordy na torach wyścigowych, wciągnąć się we wzruszającą opowieść, spędzić czas wspólnie ze znajomymi, budować, uczyć się i wiele innych. Od tego wspaniałego świata oddziela część z nas jednak konkretna bariera – finansowa.

Patrząc na ceny poszczególnych komponentów i mnogość opcji do wyboru, ktoś, kto chciałby wkręcić się w nowe hobby, może poczuć się nieco przytłoczony. Ile RAM-u wziąć, aby nie przesadzić? Którą kartę graficzną wybrać? Analizować w ten sposób można każdy komponent, natomiast mam dla Was przygotowaną krótką, składającą się z 3 wyrazów odpowiedź:

Lenovo LOQ 15IRH8

Dlaczego akurat to urządzenie miałoby trafić na pierwsze miejsce rozważanych przez Was sprzętów dla graczy? Przekonacie się o tym w kolejnych akapitach.

Najpierw poznajmy specyfikację naszego bohatera:

Parametry techniczne Lenovo LOQ 15IRH8:

Model LOQ IRH8 CPU Intel® Core™ i5-12450H, 8 rdzeni, 12 wątków, taktowanie 3,3 GHz GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz RAM 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Dysk 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® System Operacyjny Windows® 11 Home Ekran 15,6″, LCD IPS, FullHD (1920×1080 pikseli), jasność 350 nitów, powłoka Anti-glare, częstotliwość odświeżania 144 Hz, G-Sync Wi-Fi 6 Tak Bluetooth 5.1 Tak Akumulator 60 Wh z opcją szybkiego ładowania o mocy 140 W Głośniki 2x 2W ,optymalizacja Nahimic Gaming Audio Kamera Tak, 720p z blokadą Mikrofon Tak Złącza 1x Ethernet; 1x HDMI 2.1, 1x audio 3,5mm (kombo słuchawki/mikrofon); 1x USB 3.2 Gen 1; 1 USB-C 3.2 Gen 2; 2x USB 3.2 Gen 2 Materiał obudowy ABS Kolor Storm Grey Podświetlana klawiatura Tak Wymiary 359,6 x 264,8 x 22,1-25,2 mm Waga Od 2,4 kilogramów Opracowano na podstawie: Lenovo

Algorytm pomoże

Bardzo mnie cieszy, w jakim kierunku rozwija się sprzęt komputerowy. Choć moglibyście się spodziewać w tym miejscu peanów na temat mocy obliczeniowej i pojemności SSD, to zwrócę uwagę na nieco inną kwestię, nakreślając nieco moje doświadczenia z przeszłości.

Jeżeli chcieliśmy, aby nasz sprzęt działał stosownie do potrzebnego nam akurat w danym momencie scenariusza, to wypadało dokonać ręcznej kalibracji – zmienić taktowanie procesora, kiedy nie potrzebujemy wykorzystywać jego pełnej mocy czy dać naszemu GPU lekkiego kopa akurat jak zachciało nam się wycisnąć z komputera siódme poty.

Źródło: Lenovo

W przypadku laptopów jest to o tyle ważne, że im więcej mocy pobiera w danym momencie sprzęt, tym krócej działa on na akumulatorze – a kiedy jesteśmy z dala od źródła ładowania, przerwanie zabawy w połowie to gwarancja popsutego humoru.

Dlatego właśnie w laptopach LOQ 15IRH8 zaszyto dwie warte uwagi technologie – Lenovo AI Engine+ oraz NVIDIA Advanced Optimus. W przypadku tego pierwszego sprzęt wykorzystuje dedykowany chip SI, LA1 oraz algorytm wykorzystujący uczenie maszynowe, aby dostosować osiągi do zapotrzebowania w danym momencie. Dzięki temu liczba klatek na sekundę w grze jest stale monitorowana, a duet „chipset + oprogramowanie” dobiera nam najlepszy scenariusz w mgnieniu oka.

NVIDIA Advanced Optimus jest natomiast częścią Max-Q – zbioru technologii opracowanych przez producenta GPU, które sumarycznie w znaczącym stopniu uprzyjemniają życie gracza. Zadaniem Advanced Optimus jest sterowanie pracą dwóch układów graficznych w laptopie – zintegrowanego oraz dedykowanego.

Dzięki możliwości przełączenia się pomiędzy dwoma GPU w locie nie trzeba wyłączać systemu, aby przełączyć się na zintegrowany układ. W efekcie otrzymujemy nie tylko większą wygodę użytkowania i dłuższy czas pracy na akumulatorze, ale również obsługę technologii G-Sync czy wysokich częstotliwości odświeżania matrycy.

Nie bój się go nosić

Na co dzień laptopy kojarzą nam się z konstrukcjami stworzonymi dla osób mobilnych. W końcu wystarczy plecak lub torba zdolna do pomieszczenia sprzętu, aby przemieszczać się z urządzeniem na uczelnię czy do pracy. Każdy właściciel sprzętu chciałby jednak, aby laptop nie zajmował całego ekwipunku i nie rozpadł się na kawałki po upuszczeniu.

Lenovo pamiętało o tych kwestiach, dlatego model LOQ 15IRH8 może pochwalić się sylwetką, gdzie część złączy została przeniesiona na tył, co umożliwiło zaprojektowanie cieńszej ramki bocznej. Na marginesie warto dodać, że – dzięki obecności portu HDMI czy USB-C 3.2 Gen 2 z obsługą Display Port – laptopa możemy z łatwością podpiąć do telewizora jako centrum multimedialne czy do większego monitora, jeżeli zależy nam na graniu na ekranie o większej przekątnej.

A co z wytrzymałością? Pomimo zastosowania obudowy z tworzywa sztucznego, LOQ 15IRH8 otrzymał certyfikat MIL-STD-810H, co oznacza, że konstrukcja była testowana w ekstremalnych temperaturach i przy gwałtownych wahaniach, sprawdzana w trakcie opadów atmosferycznych, badana pod kątem odporności na upadki, zanurzenie czy penetrację wnętrza obudowy przez pył, piasek czy mgłę.

Źródło: Lenovo

Dwa kwadranse przy gniazdku

Niewykluczone, że myśląc o laptopach nie kojarzymy ich ze świetną pracą z dala od źródła zasilania. Oczywiście ogniwa w obudowie dają nam możliwość pracowania lub grania przez kilka godzin bez martwienia się o dostępne w okolicy gniazdko – jednak co potem? Szukanie wolnego stanowiska do podpięcia sprzętu i czekanie kilku godzin, aż ikonka stanu baterii pokaże 100%?

Lenovo LOQ 15IRH8 dostarcza rozwiązanie tego problemu w postaci technologii Super Rapid Charge. Zostawiając urządzenie sam na sam z zasilaczem dołączonym do zestawu wystarczy 10 minut, aby stan akumulatora wzrósł do 30% pojemności, pół godziny, aby 30 zamieniło się w 70%. Po godzinie i 20 minutach akumulator pokaże Wam trzycyfrową liczbę i przywróci Wam mobilność na kolejne godziny.

Gaming z Lenovo i GeForce RTX 4050

Niektórzy mogą Wam mówić, że najbardziej podstawowy model GPU w danej serii nie jest wart uwagi. Że lepiej dołożyć nieco grosza i postawić na mocniejszą jednostkę, która wystarczy na dłużej i zapewni jeszcze lepsze wrażenia z zabawy.

Jeżeli jednak rozmawiamy o osobie, dla której będzie to pierwszy w życiu sprzęt do grania, to taka inwestycja może nie mieć na dłuższą metę sensu. Warto poznać najpierw swoje preferencje – czy liczą się dla nas gry z oszałamiającą grafiką, czy jednak od fotorealizmu preferujemy eksplorować światy z wyróżniającym się stylem. Czy Cyberpunk 2077 najlepiej smakuje nam w 30 klatkach na sekundę, ale w jak najwyższych ustawieniach, czy jednak zabawa zaczyna się dopiero wtedy, kiedy GPU pozwala na utrzymanie stabilnych 60 FPS-ów?

Źródło: Lenovo

Do tego wszystkiego idealnie nada się laptopowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 montowana w Lenovo LOQ 15IRH8. GPU radzi sobie z tytułami, gdzie grafikę muśnięto ray-tracingiem, jak Portal z RTX, Alan Wake 2 czy Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna. Gracz może również skorzystać z DLSS 3.5, czyli techniki generowania większej liczby klatek na sekundę przy pomocy AI – wraz z lepszą jakością oprawy graficznej poprawi się płynność gry w czasie akcji.

RTX z serii 40 to nie tylko możliwości zarezerwowane dla współczesnego gracza. Jeżeli dzięki analizowaniu gier pod kątem wyświetlanych modeli złapiecie bakcyla na modelowanie 3D, to rdzenie Tensor czwartej generacji zastosowane w architekturze Ada Lovelace przyspieszą finalizowanie Waszych prac. Kto wie, może szybsze renderowanie w Blenderze sprawi, że odkryjecie w sobie nowy talent lub pomyślicie nad inną ścieżką zawodową.

Nowa architektura z enkoderami NVIDIA (NVENC ósmej generacji) wprowadziła natomiast możliwość tworzenia treści w oparciu o kodek AV1. Jak duża jest to zmiana? AV1 oferuje 40% efektywniejsze kodowanie w porównaniu z popularnym formatem H.264 – oznacza to, że wykorzystując ograniczoną przepustowość Discorda czy Twitcha, możemy przesyłać obraz w jakości 1080p, jednak przez sekundę prześlemy więcej informacji, a co za tym idzie, obraz będzie charakteryzowała mniejsza liczba artefaktów i „chrupnięć”.

Dla osób, które chcą dzielić się rozgrywką ze znajomymi lub planują rozpocząć przygodę ze streamingiem, obsługa kodowania w AV1 pozwoli zacząć od razu z materiałami wyższej jakości niż gdyby zainwestować w laptopa z GPU poprzedniej generacji.

Źródło: Lenovo

Graj po polsku

Jeżeli czujecie, że spełniacie mały, patriotyczny obowiązek, grając w polskie gry wideo, to wraz z zakupem Lenovo LOQ 15IRH8 możecie załapać się na świetną promocję, dotyczącą tytułów z naszego słowiańskiego podwórka.

Ruszyła bowiem akcja „Lenovo i polski gaming”, w ramach której – w zależności od kupionego sprzętu – możecie otrzymać do 8 kodów na polskie gry komputerowe. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie zgodnie z zasadami, poczekać na pozytywną weryfikację wniosku i wybrać interesujące nas tytuły. W przypadku komputerów z serii LOQ możemy liczyć na 4 kody aktywacyjne. Listę znajdziecie poniżej.

Źródło: Lenovo

Gdybym miał wybrać dla Was jakiś komplet, zrobiłbym to na dwa sposoby: wskazując na gry z kilku gatunków w ramach jednego zestawu lub obmyślić paczkę dla tych, którzy mniej więcej znają swoje upodobania.

W pierwszym przypadku wybrałbym Achilles: Legends Untold, Against the Storm, Gamedec i Ghostrunner 2. Są to w miarę świeże tytuły, a przekrój czterech, różnych od siebie gatunków (kolejno: action RPG, strategia, RPG połączony z grą detektywistyczną oraz dynamiczny FPS), pomoże Wam ukształtować Wasz gust gracza.

Jeżeli jednak wiecie już, że preferujecie horrory, możecie postawić np. na Layers of Fear i Observera. Fani planowania i rozwijania osady wybiorą z listy Frostpunka, Medieval Dynasty czy Timberborna. Ci, którym mysz pomaga rozsmarowywać przeciwników po ścianach – do Ghostrunnera 2 mogą dobrać m.in. pierwszą część i wybornego boomer shootera – POSTAL: Brain Damaged. Lista liczy sobie 50 tytułów więc z pewnością większość z Was powinna znaleźć sobie „zwycięską czwórkę”.

Jak zacząć grać (i nie tylko), to z Lenovo

W zależności od wybranego przez Was sklepu i dostępnych ewentualnych promocji, laptop Lenovo LOQ 15IRH8 może kosztować od 4099 złotych. W tej cenie otrzymujecie urządzenie, które świetnie wprowadzi Was w świat gamingu.

Zastosowane podzespoły nie zrujnują budżetu początkującego gracza, a pozwolą sprawdzić, jakie tytuły sprawiają mu najwięcej radości. Ergonomiczna konstrukcja i ponadprzeciętna wytrzymałość to gwarancja, że laptop może posłużyć w jednych rękach wiele lat. Ci, którzy spodziewają się częstego używania laptopa z dala od źródła zasilania, docenią funkcję Super Rapid Charge, a wisienką na torcie jest akcja, w ramach której zasilimy swoją bibliotekę tytułami, które powstały w Polsce.

Gaming w 2023 roku jest na wyciągnięcie ręki, a laptopy Lenovo LOQ skracają ten dystans jeszcze o kilka centymetrów. Szukając jedynego i wyjątkowego prezentu pod choinkę warto zatem wziąć pod uwagę bohatera tekstu.

Materiał powstał na zlecenie Lenovo Polska