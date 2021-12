Prezent na Nowy Rok. Już 1 stycznia zobaczymy gamingowy smartfon Lenovo Legion Y90

Nowy Rok powitamy z przytupem. Nie chodzi tylko o fakt zmiany cyferki w dacie – niektóre firmy postanowiły, że właśnie wtedy zaprezentują swoje nowe produkty. Stąd właśnie 1 stycznia poznamy Lenovo Legion Y90 – gamingowego smartfona chłodzonego powietrzem.

Reklama

Początek 2022 roku będzie intensywny

W pierwszym tygodniu 2022 roku nie będzie nudy! Premiery swoich urządzeń zapowiedziały już na przykład realme, vivo czy Xiaomi. A to nie wszystko, bo do grona firm chcących zaskoczyć swoich fanów już na samym początku stycznia, dołączyło właśnie Lenovo.

O nowym produkcie Chińczyków nie wiemy na razie zbyt wiele. Znamy jego nazwę – Lenovo Y90 – i kilka kluczowych informacji na temat zastosowanego wyświetlacza. Ponieważ mowa o gamingowym smartfonie, raczej jasnym było, że producent pokusi się o zastosowanie wyświetlacza z górnej półki, oferującego wysoką częstotliwość odświeżania.

Reklama

Wykorzystany tutaj ekran AMOLED będzie miał przekątną 6,92 cala i pochwali się odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Próbkowanie dotyku ma sięgnąć 720 Hz. Wyświetlacz obsłuży też treści HDR.

Chłodzenie? Konieczne będą wentylatory

Większość smartfonowych konstrukcji, nawet tych typowo gamingowych, opiera się na systemie chłodzenia wykorzystującym pasywne rozwiązania, z opcjonalnym udziałem komór parowych czy systemów rurek z płynami. Lenovo Legion Y90 będzie chłodzony powietrzem, którego ruch wewnątrz obudowy będą wymuszać dwa fizyczne wiatraczki.

Lenovo Legion Phone Duel 2 – jeden ze smartfonów z aktywnym chłodzeniem

System chłodzenia ma być na tyle wydajny, by smartfon po 20-30 minutach grania nadal mógł pracować bez throttlingu przy 120 klatkach na sekundę. To wiele obiecuje! Choć nie jest to rozwiązanie nowe (chłodzenie z fizycznymi wiatraczkami zastosowano między innymi w nubii Red Magic 6), to interesujące jest, jak tym razem z implementacją tej technologii poradzi sobie Lenovo.

Do pierwszego stycznia – bo wtedy odbędzie się premiera Lenovo Legion Y90 – z pewnością pojawi się jeszcze sporo dodatkowych informacji na temat tego gamingowego smartfona. Czekamy!