Przez elektrochromowy panel tylny w Nubii Red Magic 6 podejrzymy wewnętrzny wentylator

Gamingowe smartfony z linii Nubia Red Magic od początku oferowały coś „ekstra”. Czasem były to kolorowe obudowy, innym razem nowatorskie systemy wymuszające obieg powietrza wewnątrz obudowy urządzeń. Nowa Nubia Red Magic 6 ma otrzymać specjalny panel tylny, dzięki któremu podejrzymy wnętrze urządzenia.

Jeśli smartfon dla graczy, to z bajerami

Nubia, po niezbyt udanym modelu Red Magic 5G oraz poprawkach zaserwowanych w jego następcy, Red Magic 5S, przymierza się do premiery kolejnego gamingowego smartfona. Jak zwykle, musi on czymś różnić się od poprzedników – no i będzie. Dostanie zaawansowany panel tylny, który po naciśnięciu przycisku, stanie się częściowo przezroczysty.

Ta specjalna funkcja możliwa jest dzięki zastosowaniu elektrochromowego panelu. Po otrzymaniu sygnału z przełącznika, specjalna warstwa elektrochromowa, umieszczona między dwoma taflami szkła, będzie rozjaśniać lub przyciemniać tylną klapkę, w zależności od poprzedniego ustawienia. Proces ten trwa zwykle kilka sekund, co zresztą widać na powyższym filmie.

Dzięki temu, użytkownik nowej Nubii będzie mógł podejrzeć pracę wewnętrznego wentylatora, który jest elementem systemu chłodzenia niektórych smartfonów gamingowych.

Ta efektowna opcja będzie miłym dodatkiem do urządzenia dedykowanego graczom. Z pewnością Nubia Red Magic 6 będzie miała im do zaoferowania także topową wydajność. Producent ten potwierdził już, że kolejny flagowiec marki będzie wyposażony w najnowszy procesor z najwyższej półki – Snapdragon 888.

Nie pierwszy raz widzimy transparentne obudowy

OnePlus Concept One z aparatem „znikającym” za przyciemnianą szybką (fot. xda-developers)

Jeśli chodzi o zaglądanie do wnętrza smartfona, to mieliśmy już nie raz z nim do czynienia – na przykład w urządzeniach Xiaomi i wersjach Explorer Edition czy samej Nubii Red Magic 5G. Elektrochromowy panel, reagujący na polecenia użytkownika i odsłaniający ukryte elementy telefonu, zastosował już kiedyś OnePlus w modelu Concept One. Nie jest to więc dla nas nowość.

Ciekawe, czy Nubia będzie miała dla nas jeszcze inne niespodzianki związane z nowym Red Magic 6.