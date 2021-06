HP Pavilion Aero 13 jest lekki jak piórko – waży poniżej 1 kg. I ma najnowsze procesory Ryzen na pokładzie

Jeżeli szukacie laptopa, który docelowo będzie Waszym głównym narzędziem pracy, a jednocześnie posiadającego dość zapasu mocy obliczeniowej, aby w przerwach między jednym a drugim spotkaniem pozwolić sobie na mecz lub dwa w ulubionej grze, to z całą pewnością powinniście rozważyć zakup tego urządzenia. HP Pavilion Aero 13 to jak dotąd najlżejszy sprzęt tego typu w portfolio producenta, który pochwalić się może nie tylko nienaganną estetyką wykonania, ale również przyzwoitymi podzespołami.

HP Pavilion Aero 13 – specyfikacja

Laptop został wyposażony w 13,3-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (2.5K, proporcje ekranu 16:10) i jasności na poziomie 400 nitów. Oferuje on również 100% odwzorowanie palety barw sRGB. Wąskie ramki wokół ekranu sprawiają, że wypełnia on blisko 90% jego wewnętrznej pokrywy. Nad nim znalazło się miejsce na pojedynczy aparat 720p.

Reklama

HP Pavilion Aero 13 jest pierwszym notebookiem z serii, którego obudowa powstała w całości z aluminium magnezowego pozyskanego z recyklingu tworzyw sztucznych oraz odpadów zaśmiecających otwarte wody. Na uwagę zasługuje też fakt zastosowania farby na bazie wody, co ma ograniczyć emisję lotnych związków do atmosfery. Urządzenie ma wymiary 209 x 297 x 16.9 mm i waży „poniżej 1 kg” (producent nie precyzuje, ile dokładnie). Dostępne są cztery wersje kolorystyczne: Pale Rose Gold, Warm Gold, Ceramic White i Natural Silver.

W zależności od wybranej konfiguracji, sercem urządzenia zostanie jeden z mobilnych procesorów AMD Ryzen z serii 5000 opartych na najnowszej architekturze Zen 3 (na pokładzie najwydajniejszego wariantu znajdzie się AMD Ryzen 7 5800U) z zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon Graphics. Za stabilne i płynne działanie ma odpowiadać do 16 GB RAM, zaś za wystarczającą ilość pamięci wewnętrznej zadba dysk SSD o pojemności maksymalnie 512 GB. Naładowany do pełna akumulator o pojemności 45 Wh powinien wytrzymać ponad 10 godzin ciągłej pracy.

Klienci oczekują od nas urządzeń, które są zarówno wydajne, jak i niewiarygodnie kompaktowe oraz lekkie, aby nadążały za ich mobilnym trybem życia. HP Pavilion Aero 13 wprowadza wysokiej klasy design i wydajność, do tej pory znanych głównie z naszych urządzeń Spectre i ENVY do oferty Pavilion, dzięki czemu większa liczba osób będzie mogła ich doświadczyć na własnym przykładzie. Josephine Tan – dyrektor globalny, dyrektor generalny ds. komputerów konsumenckich HP

źródło: HP

Na pakiet łączności bezprzewodowej w HP Pavilion Aero 13 składa się obsługa standardów Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Do dyspozycji użytkownika zostają oddane także dwa porty USB 3.2, jeden port USB-C, port HDMI, slot na karty microSD oraz 3.5 mm złącze mini jack. Warto też wspomnieć o głośnikach stereo sygnowanych marką Bang&Olufsen. Producent deklaruje, że jeszcze w tym roku urządzenie otrzyma darmową aktualizację do systemu Windows 11, choć należy do tego podejść z pewną dozą sceptycyzmu.

Laptop trafi do sprzedaży w USA za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej producenta już na początku lipca, natomiast jego obecności na sklepowych półkach powinno się oczekiwać na jesień w wybranych sklepach. Ceny zaczynają się od 749 dolarów amerykańskich (~2840 złotych).