Flagowy laptop Xiaomi ma ekran OLED i grafikę Nvidia RTX. Oto nowy Mi Notebook Pro X

Xiaomi ma teraz swojego lidera w segmencie laptopów premium. Choć nie nazwano go maszyną gamingową, z pewnością nada się do takiej rozrywki dzięki karcie graficznej Nvidia RTX. Inne podzespoły nie pozostają z tyłu.

Flagowy Notebook pełną gębą

Nowy Xiaomi Mi Notebook Pro X prawie nie ma słabych elementów – a przynajmniej nie wynikają one ze specyfikacji. W aluminiowej obudowie, która stylem nawiązuje do poprzednich laptopów tego producenta, zmieścił się 15,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3,5K (3456 x 2160 pikseli) i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Wypełnia on wnętrze pokrywy laptopa aż w 91 procentach, zachowując ramki o grubości 4,03 mm, co wygląda bardzo dobrze. Jest chroniony przez szkło Gorilla Glass. Xiaomi zapewnia, że wyświetlacz zapewnia 100-procentowe pokrycie palety kolorów sRGB i DCI-P3 oraz oferuje 600 nitów szczytowej jasności. To sporo, biorąc pod uwagę, że tylko nieliczni producenci laptopów sięgają po tak jasne matryce – zwykle szczytowa jasność to 400-450 nitów. Najwyraźniej OLED robi swoje.

Xiaomi Mi Notebook Pro X

W podstawie obudowy znajduje się podświetlana klawiatura o skoku klawiszy rzędu 1,5 mm oraz czytnik linii papilarnych, wbudowany w przycisk zasilania. Nad ekranem znajdujemy oczko kamery internetowej, zdolnej nagrywać materiały w 720p. Po zamknięciu klapy, Mi Notebook Pro X ma grubość 19 mm. Waży 1,9 kg.

Xiaomi Mi Notebook Pro X

Xiaomi wyposażyło swojego notebooka w procesory Intel Tiger Lake. W zależności od wybranej wersji, skorzystamy z mocy Intel Core i7-11370H (3,3 GHz z maksymalnym taktowaniem 4,8 GHz) lub Intel Core i5-11300H (3,1 GHz z taktowaniem w trybie boost na poziomie 4,4 GHz). Niezależnie od wyboru procesora, kartą graficzną będzie Nvidia RTX 3050Ti z 4 GB RAM GDDR6, dwoma wentylatorami i dużym miedzianym radiatorem. Opcja z Intel Core i5 dostarczana jest z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD 512 GB, zaś topowa wersja z Core i7 ma w komplecie 32 GB RAM i dysk 1 TB.

Portów i modułów łączności nie powinno zabraknąć. Mi Notebook X Pro wyposażono w USB-C, port Thunderbolt 4, dwa porty USB-A, HDMI 2.1 i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Oprócz tego mamy moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Głośniki, dostrajane przez Harman Kardon, obsługują DTS Audio. Całość zasilana jest przez baterię 80 Wh z szybkim ładowaniem 130 W przez USB-C. Urządzenie ma zapewnić 11,5 godziny pracy w jednym cyklu.

Ile za to cudo?

Xiaomi Mi Notebook Pro X

Xiaomi Mi Notebook Pro X najwyraźniej ma wszystko, czego potrzebuje użytkownik laptopa. Wiadomo też, że jeśli taki sprzęt jest kompletny, to jego cena także jest… kompletna. Flagowy laptop Xiaomi wyceniono na:

7999 juanów (~4700 złotych) w wersji z Intel Core i5, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB

9999 juanów (~5900 złotych) w wersji z Intel Xore i7, 32 GB RAM i dyskiem 1 TB

Sprzedaż ma rozpocząć się 9 lipca, ale tylko w Chinach. Na razie nie ma żadnych sygnałów wskazujących na to, by Mi Notebook Pro X miał być dostępny globalnie.