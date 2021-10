LEGO Star Wars: Castaways to nowy, świetnie się zapowiadający exclusive na urządzenia Apple

Jak mówi stare przysłowe: gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen nigdy za wiele. LEGO Star Wars: Castaways dorzuca do tego znaną wszystkim stylistykę duńskich klocków i wygląda przy tym bardzo zachęcająco.

LEGO Star Wars: Castaways to nowa gra mobilna w świecie Gwiezdnych Wojen

Na czym ma polegać rozgrywka? Zabawę zaczniemy od stworzenia swojego własnego avatara. Następnie, wraz z innymi graczami wylądujemy na tajemniczej planecie. Ta posłuży nam za miejsce akcji, gdzie weźmiemy udział w wyścigach mikro-myśliwców i doświadczymy „klasycznych momentów” z serii Star Wars (oby tylko te „klasyczne momenty” dotyczyły poprzednich trylogii). Naszym głównym celem będzie rozwiązanie tajemnicy która uratuje społeczność „rozbitków”, którzy osiedlili się na ruinach starożytnej cywilizacji.

Podczas rozgrywki w LEGO Star Wars: Castaways gracze będą walczyć, rozwiązywać zagadki i rozwijać swoje umiejętności bojowe oraz korzystać z symulatorów lotu. Wszystkie te aktywności pozwolą nam odblokować setki dodatkowych elementów, którymi przyozdobimy naszą postać.

Twórcy chwalą się, że jest to pierwsza gra w świecie Gwiezdnych Wojen z gatunku przygodowej gry społecznej. Co to jednak oznacza? Ci, którzy będą chcieli po prostu spędzić trochę czasu ze znajomymi będą mogli pozostać w Social Hubie, wysłać innym graczom „LEGO emotki” lub wyzwać swoich znajomych i rodzinę na Hipodromie, a także zebrać się w grupę i wykonać dodatkowe zadania w zamian za cenne nagrody.

Gra zadiebutuje już wkrótce, bo 19 listopada

Zanim jednak zapiszecie sobie datę premiery w kalendarzu, przypomnę, że tytuł będzie dostępny wyłącznie na Apple Arcade, czyli usłudze działającej na podobnej zasadzie co Xbox Game Pass. Za 24,99 złotych miesięcznie uzyskamy dostęp do ponad 200 gier na urządzeniach z logiem nadgryzionego jabłka.

Jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen i posiadacie choć jeden sprzęt Apple lub właśnie złożyliście zamówienie na nowego MacBooka, grzechem byłoby nie sprawdzić za miesiąc LEGO Star Wars: Castaways.