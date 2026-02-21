Ledwo zaczęli robić powerbanki, a już wiedzą, jak do tego podejść

Od jakiegoś czasu Dreame prowadzi ofensywę w kategoriach innych niż sprzęty pomagające w sprzątaniu. Trzeba przyznać, że zaprezentowane akcesorium reprezentuje sobą całkiem wysoki poziom na wielu płaszczyznach.

Specyfikacja nowego powerbanku Dreame

Pierwszą kwestią są walory estetyczne nowego urządzenia. Choć większość powerbanków to i tak kostki przyjmujące różne proporcje i pomalowane na czarno lub biało, to Dreame poszło nieco inną ścieżką. Szary, lekko matowy kolor prezentuje się solidnie, a poczucie premium podbijają eleganckie zaoblenia krawędzi czy przycisk w złotym kolorze na środku obudowy wykonanej z aluminium.

Technikalia zacznę trochę na przekór – w końcu wbudowany wyświetlacz TFT to trochę część uroku powerbanku, a trochę kwestia szczegółowej specyfikacji. Do rzeczy – kolorowy ekran odpowiada za pokazywanie w czasie rzeczywistym stanu naładowania ogniw, łącznej mocy ładowania, pozostałego czasu oraz stan zdrowia wbudowanych akumulatorów.

Dreame 165 W Power Bank (źródło: Dreame)

Parametry ładowania imponują – powerbank wyposażono w dwa porty USB-C i jedno USB-A oraz wbudowany kabel z końcówką USB-C o długości 60 centymetrów. Mniejsze porty obsługują ładowanie o maksymalnej mocy 100 W, natomiast klasyczne gniazdo prześle maksymalnie 30 W mocy. Dreame zapewnia, że maksymalna łączna moc wyjściowa sprzętu to aż 165 W, co pozwoli na szybkie ładowanie dwóch laptopów. Sam powerbank uzupełni ogniwa do maksymalnego poziomu w mniej niż dwie godziny – pod warunkiem, że zostanie podpięty do ładowarki o mocy 65 W lub większej.

Urządzenie obsługuje standardy ładowania PD 3.0, QC 3.0, PPS, UFCS, FCP i ACP oraz umożliwia bezpieczne ładowanie słuchawek bezprzewodowych czy smartwatchy. Całość wyposażono również w szereg zabezpieczeń m.in. przed przeładowaniem, spięciem czy przegrzaniem. W obudowie o masie 505 g i wymiarach 156 x 52 x 40 mm umieszczono ogniwa o łącznej pojemności 20000 mAh.

Dreame 165 W Power Bank (źródło: Dreame)

Drugi powerbank w rodzinie Dreame

Warto równiez zaznaczyć, że nie jest to powerbankowy debiut producenta. W grudniu 2025 roku firma Dreame zaprezentowała nieco mniejsze akcesorium, które wyróżnia kompaktowa konstrukcja i możliwość przyczepienia za pomocą magnesów do kompatybilnych smartfonów.

Dreame 165 W Smart Display Powerbank jest póki co dostępny na chińskiej platformie JD.com w cenie 58 dolarów (~210 złotych) i nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle trafi do globalnej dystrybucji.