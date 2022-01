Pierwsze laptopy XPG w sprzedaży w Polsce

XPG do marka ADATA, pod którą sprzedawane są komponenty, stworzone z myślą o wymagających graczach. W jej ofercie znajdziemy masę różnych produktów, m.in. zasilacze, chłodzenia, dyski SSD, a także wiele, wiele innych. Producent wprowadza do sprzedaży kolejne propozycje – tym razem laptopy skierowane do różnych odbiorców. Co może zaoferować seria Xenia? Sprawdźmy.

Reklama

XPG Xenia 14 – nowy ultrabook gamingowej marki ADATA

Firmy, które w głównej mierze mają w swoich ofertach urządzenia stworzone z myślą o graczach, coraz chętniej rozbudowują portfolia o sprzęty z innych, niezagospodarowanych dotychczas przez siebie segmentów. I taką sytuację mamy w przypadku gamingowej marki ADATA, bowiem do Polski trafiają dwie wersje ultrabooka XPG Xenia 14 z procesorami Intel Core 11. generacji.

źródło: XPG

Laptop został wyposażony w 14-calowy wyświetlacz w proporcjach 16:10. Ekran pokrywa 92% powierzchni panelu, na którym się znajduje, za sprawą cienkich ramek po bokach o grubości zaledwie 2 mm. Na górnej, nieco szerszej, producent umieścił kamerę do rozmów wideo.

Reklama

W zależności od wariantu, model Xenia 14 napędza niskonapięciowy procesor Intel Core i5-1135G7 lub Intel Core i7-1165G7, wspierany przez 16 GB pamięci operacyjnej DDR4-3200 z możliwością rozszerzenia aż do 64 GB. Producent zaimplementował tu także dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB.

Urządzenie mimo niskiej wagi – 970 gramów oraz grubości 15 mm, ma na pokładzie pełny zestaw złącz – w tym Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI czy port Combo Jack 3.5 mm. XPG Xenia 14 z procesorem Core i5 będzie kosztował 3990 złotych, natomiast z układem Intel Core i7 – 4440 złotych.

XPG Xenia 15 KC to laptop dla wymagających graczy

Kolejnym laptopem XPG, który trafia do Polski, jest Xenia 15 KC. Jest to gamingowa maszyna stworzona stricte pod gry – co potwierdza jej specyfikacja. Model ten został wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz IPS, pracujący w rozdzielczości WQHD (2560×1440 pikseli) i odświeżający obraz z częstotliwością do 165 Hz. Ramki boczne są tu nieco grubsze, bowiem mają 4,9 mm, a ekran pokrywa 85% panelu przedniego.

źródło: XPG

Jeśli chodzi zaś o specyfikację – to jest ona topowa, jednak jak na ubiegły rok. Do sprzedaży trafiają powoli urządzenia napędzane układami z 12. generacji procesorów Intel Alder Lake-P, a więc mobilne hybrydowe procesory. Sercem XPG Xenia 15 KC jest ubiegłoroczny, flagowy Intel Core i7-11800H (8 rdzeni, 16 wątków), wspierany 32 GB pamięci operacyjnej DDR4-3200 w konfiguracji dual channel. Procesor wspiera karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070, a pliki magazynuje dysk SSD M.2 PCI-Express 4.0 zapewniający odczyt i zapis do – odpowiednio – 7000 i 6000 MB/s.

źródło: XPG

Całość została zamknięta w eleganckiej obudowie o grubości 20,5 mm i wadze 1,94 kg, która nie sugeruje, że mamy do czynienia z laptopem dla graczy, a w środku znajduje się klawiatura z podświetleniem RGB. Laptop ma także pełny zestaw złączy – 3x USB-A, HDMI, Thunderbolt 4, Ethernet czy Combo Jack 3,5. XPG Xenia 15 KC ma kosztować 11999 złotych.