Nokia wprowadza na rynek kolejny telewizor Smart TV 4K z Androidem i głośnikami JBL

Marka Nokia stara się zagospodarować kolejny segment rynku, choć wciąż powiązany z Androidem. Na początku grudnia wprowadziła na rynek pierwszy, 55-calowy Smart TV z ekranem o rozdzielczości 4K i systemem Android TV, a teraz, po pół roku, wzbogaca swoją ofertę o kolejny telewizor, tym razem nieco mniejszy.

Nokia Smart TV 4K 43″ – specyfikacja

Nowy telewizor zaprojektowano zgodnie z filozofią „Pure Design”, aby charakteryzował się prostym, eleganckim i precyzyjnym designem, a tym samym idealnie wpasował się w każdą przestrzeń. Producent zwraca też uwagę na bardzo wąskie ramki dookoła ekranu i minimalistyczną podstawkę.

I trzeba przyznać, że Nokia Smart TV 4K 43″ rzeczywiście prezentuje się atrakcyjnie i z pewnością spodoba się niejednemu klientowi. A to pierwszy krok do tego, żeby kupił to urządzenie.

Najistotniejszym elementem telewizora jest naturalnie jego ekran (LED). Jak wskazuje nazwa Nokia Smart TV 4K 43″, ma on przekątną 43 cali, a do tego też proporcje 16:9 i rozdzielczość 4K 3840×2160 pikseli. Do tego charakteryzuje się również kontrastem statycznym na poziomie 1100:1, jasnością 300 nitów i częstotliwością odświeżania obrazu 60 Hz. Według deklaracji producenta, wyświetlacz zapewnia także „szeroką paletę barw” i obsługę formatu HDR10. Dodatkowo jego pracę wspierają technologie Dolby Vision i MEMC.

Za pracę Nokia Smart TV 4K 43″ odpowiadają wspólnie czterordzeniowy (4x ARM Cortex-A53) procesor 1,0 GHz z czterordzeniową grafiką ARM Mali-450 oraz 2,25 GB RAM i system Android 9.0 Pie z dostępem do Sklepu Google Play. Użytkownicy dostaną do dyspozycji również 16 GB pamięci wbudowanej oraz szybki dostęp (za pomocą dedykowanych klawiszy na pilocie) do Asystenta Google, YouTube i Netflixa.

Producent zadbał też o to, aby i dźwięk był na bardzo wysokim poziomie. Za jego emisję odpowiadają dwa głośniki dostrojone przez JBL o łącznej mocy 24 W, a o odpowiednio wysoką jakość technologie Dolby Audio i DTS TruSurround. Na pokładzie Nokia Smart TV 4K 43″ znajdują się również m.in. trzy złącza HDMI, dwa pełnowymiarowe USB, WiFi i moduł Bluetooth 5.0. Nie zabrakło także wbudowanego w telewizor Chromecasta.

Nokia Smart TV 4K 43″ nosi oznaczenie kodowe 43CAUHDN.

Nokia Smart TV 4K 43″ – cena, dostępność

Cenę urządzenia ustalono na 31999 rupii indyjskich (równowartość ~1675 złotych). Telewizor będzie dostępny wyłącznie w Indiach, ponieważ w rzeczywistości w 100% odpowiada za niego platforma Flipkart – Nokia jedynie użycza swojego logo.

