Planujesz kupić nowy laptop? Teraz za darmo dostaniesz dodatkową ochronę

Z zakupem nowego laptopa przychodzi radość, ale ta szybko kończy się, gdy urządzenie przypadkiem upadnie bądź zalejesz go poranną kawą. Jeden ze znanych producentów oferuje teraz darmową dodatkową ochronę, która przyda się w razie nieszczęśliwych wypadków.

Laptop to inwestycja na lata, a teraz ochronisz go przed pechem za darmo

Od kilku miesięcy pojawiają się wieści, że ceny laptopów pójdą w 2026 roku ostro w górę. Póki co jednak większość tego typu sprzętów nadal oferowana jest w podobnych kwotach co wcześniej. Zresztą, w zeszłym tygodniu wyjaśniliśmy, dlaczego ceny laptopów na sklepowych półkach w większości są nadal takie same, choć z czasem konsumenci prawdopodobnie będą musieli zapłacić nieco więcej.

Wymiana lub kupno nowego laptopa często jest inwestycją na lata, o ile nie zdarzy się przykry wypadek, a dumny właściciel nie zapomni o dodatkowej ochronie. Warto w tym miejscu podkreślić, że standardowa gwarancja producenta nie obejmuje zdarzeń losowych, takich jak upadek sprzętu, zalanie go czy uszkodzenia na skutek przepięcia podczas burzy.

Dlatego też producenci urządzeń oferują pakiety ochronne, a jedną z takich propozycji jest Asus Perfect Warranty. Usługa ta jest bezpłatną ochroną dodatkową, która obejmuje uszkodzenia sprzętu w razie nieszczęśliwego wypadku. Program ten oferowany jest przez pierwszy rok od zakupu laptopa marki Asus.

Jak aktywować Perfect Warranty po zakupie laptopa Asusa?

Usługa Perfect Warranty jest darmową usługą, jednak nie jest ona aktywowana automatycznie po zakupie nowego (wybranego) urządzenia. Linie produktów, które mogą zostać objęte serwisem Asus Perfect Warranty, to laptopy z serii Zenbook, Vivobook, ProArt, TUF i ROG, zakupione wyłącznie u autoryzowanych sprzedawców Asus w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.

Aby móc skorzystać z dodatkowej, bezpłatnej ochrony, należy się zarejestrować, jednak liczy się czas. Kupujący ma na to dokładnie 90 dni od daty zakupu. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby – na dedykowanej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji MyAsus. Do procesu rejestracji potrzebujesz tylko dowodu zakupu i numeru seryjnego zakupionego urządzenia. Co istotne, skorzystanie z usługi nie wyklucza możliwości skorzystania z rękojmi bądź gwarancji producenta w przypadku awarii.

Asus Perfect Warranty (źródło: Asus)

Asus podkreśla, że ceny wymiany poszczególnych komponentów w przypadku uszkodzeń bywają bardzo wysokie bez dodatkowej ochrony. Przykładowo, wymieniając matrycę OLED w laptopie z serii Zenbook, trzeba liczyć się z kosztem rzędu 1000-1800 złotych. W przypadku zalania płyty głównej naprawa kosztuje zaś często od 60 do nawet 70% wartości sprzętu.