Przepiękne kolory na ekranie nowego Asusa VivoBook 15 OLED. Laptop jest już dostępny w Polsce

Asus VivoBook 15 OLED trafił do Polski! Laptop oferuje znakomite wrażenia wizualne podczas użytkowania. Zawdzięcza to zastosowaniu ekranu w technologii organicznych diod elektroluminescencyjnych.

Ważne jest to, na co patrzysz

W przypadku laptopów najczęściej patrzymy na ekran. Dlatego też, choć ogólny desing notebooka jest ważny, bardziej cieszymy się, kiedy wyświetlany nam obraz jest wysokiej jakości. Można uzyskać taki efekt, korzystając z odpowiednich technologii. Asus w swoich najnowszych produktach stawia na panele OLED. I bardzo dobrze!

Wszystkie laptopy Asus OLED zapewniają bogaty w detale i realistyczny obraz, ze 100% pokryciem przestrzeni barw klasy kinowej DCI-P3. Oznacza to, że kolory odwzorowywane na ekranie są bardziej żywe i charakteryzują się większym bogactwem odcieni. Idealnie sprawdza się to do projektów z intensywnym wykorzystywaniem barw, ale również ulepsza odbiór wszelkiego typu innych treści, jak choćby filmów czy gier.

W środku też wszystko na swoim miejscu

Asus VivoBook 15 OLED waży 1,7 kg. Obudowa skrywa procesor Intel Core i5-1135G7. generacji z kartą graficzną Intel Iris Xe, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Do tego, laptop umożliwia instalację dwóch dysków. W ten sposób możemy zyskać dodatkową przestrzeń na pliki i gry.

Laptop trafił dziś do sprzedaży w Polsce. Sugerowana cena detaliczna to 3999 złotych. Znajdziecie go w sklepach z elektroniką, w tym w Media Expert. Znajdziecie tam także wersję z procesorem Intel Core i5-11300H i kartą graficzną GeForce RTX 3050. W tej opcji kosztuje on 4999 złotych, ale aktualnie znajduje się w tymczasowej promocji, dzięki której cena zostaje obniżona do 4599 złotych.