To pierwszy taki laptop. Skrzyżowali go z odświeżaczem powietrza

Myśleliście, że rynek przenośnych komputerów jest nudny i nie może się tak już stać niż zaskakującego? Asus się z tym nie zgadza i wprowadza na rynek nowego laptopa, który wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko wydajnością, ale także unikalnym rozwiązaniem – wbudowanym odświeżaczem powietrza. Jak to działa?

Laptop Asus zaskoczy swoim zapachem

Asus Adol Book 14 Air to laptop wyposażony w 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli i odświeżaniu na poziomie 240 Hz. Wyświetlacz oferuje pełne pokrycie palety kolorów DCI-P3 oraz średnią wartość Delta E poniżej 1, co zapewnia bardzo dokładne odwzorowanie barw. Dodatkowo ekran oferuje funkcję przełączania gamy kolorów, co czyni go dobrym rozwiązaniem do pracy z grafiką i edycją wideo, chociaż pozostałe podzespoły do tego nie przekonują.

źródło: Asus

Pod maską Adol Book 14 Air znalazł się procesor AMD Ryzen 8945H, wspierany przez 32 GB pamięci RAM LPDDR5X-7500 oraz 1 TB pamięci SSD PCIe 4.0. Laptop nie oferuje dedykowanej karty graficznej, co może być minusem dla wymagających użytkowników, jednak jego specyfikacja i tak robi wrażenie. Akumulator o pojemności 75 Wh ma według zapewnień producenta pozwolić do 14 godzin odtwarzania wideo w rozdzielczości 1080p.

To wszystko nie jest kluczowe w wyjątkowości tego sprzętu. Unikalnym elementem laptopa jest wbudowany odświeżacz powietrza. Na początku sam myślałem, że to żart, dopóki nie odnalazłem urządzenia na oficjalnej stronie producenta. System zapachowy został zaprojektowany we współpracy z marką perfum Anna Sui. Odświeżacz znajduje się w pokrywie laptopa i jest wyposażony w wymienne wkłady zapachowe.

Każdy laptop Adol Book 14 Air jest dostarczany z trzema różnymi zapachami: Be a New Her, Basil and Mandarin i Rose of Mans Land oraz 50 ml perfum Anna Sui Wishing Elf. Wkłady zapachowe można łatwo wymieniać, dzięki magnetycznemu mocowaniu pokrywy.

8.5 Ocena

Cena i dostępność

Asus Adol Book 14 Air jest dostępny na rodzimym dla producenta chińskim rynku. Nie ma żadnych informacji na temat tego, czy producent rozważa rozszerzenie dystrybucji urządzenia także na inne regiony. W Chinach trzeba za niego zapłacić 6999 juanów, czyli równowartość około 3850 złotych. Cena obejmuje nie tylko laptopa, ale również stylową torbę, dedykowaną myszkę i zestaw naklejek.

Wprowadzenie na rynek laptopa z wbudowanym odświeżaczem powietrza jest interesującym krokiem ze strony Asusa. Mam jednak wrażenie, że firma stara się zaspokoić potrzeby, których potencjalni klienci raczej nie mają. W końcu po co komuś odświeżacz powietrza bezpośrednio wbudowany w komputer.