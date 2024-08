Prawdziwy indywidualista wśród robotów. Ezviz RS20 Pro nadjeżdża do Polski

Flagowy robot odkurzająco-mopujący Ezviz RS20 Pro już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku. Wszystko wskazuje na to, że jest to premiera, której warto wyglądać – szczególnie gdy szuka się samodzielnego urządzenia o niemałych możliwościach.

Co potrafi robot sprzątający Ezviz RS20 Pro?

Już niebawem do polskich sklepów wjedzie Ezviz RS20 Pro – topowy robot sprzątający z katalogu tego producenta. Jak na flagowca przystało, będzie to sprzęt, który nie ogranicza się tylko do odkurzania podłóg, ale też je mopuje. Za słowo jednak, które w kontekście tego urządzenia jest kluczowe, należałoby uznać automatyzację.

Ezviz RS20 Pro (fot. producenta)

RS20 Pro bowiem wszystko robi sam – nie chodzi tylko o jazdę po kolejnych pomieszczeniach i czyszczenie podłóg. Samodzielnie instaluje i odłącza mop, jak również podnosi szczotkę, gdy wjeżdża na dywany. Sam też czyści swoją 3-funkcyjną rolkę i tnie splątane włosy, a do tego reguluje moc w zależności od potrzeb.

Gdy trzeba – wraca do stacji dokującej, w której automatycznie inicjuje proces ładowania, odsysania zebranego kurzu, mycia mopa i suszenia go gorącym powietrzem oraz uzupełniania pojemnika z czystą wodą.

Ezviz RS20 Pro (fot. producenta)

Oczy dookoła głowy i potężne podzespoły

Podczas codziennego sprzątania urządzenie robi użytek ze zintegrowanej kamery, połączonej z modułem LiDAR i trójwymiarowym laserem strukturalnym. Dzięki temu dobrze widzi swoje otoczenie, a sztuczna inteligencja pomaga mu je zrozumieć. Efekt jest taki, że ten robot odkurzająco-mopujący identyfikuje więcej niż 65 typów obiektów i sprawnie omija przeszkody na swojej drodze, nie oszczędzając kurzu i brudu.

W zależności od potrzeb i Twoich preferencji urządzenie może działać w jednym z czterech trybów: tylko odkurzanie, tylko mopowanie, najpierw jedno – potem drugie albo równoczesne, kompleksowe sprzątanie.

Gwarancją skutecznego dbania o domowy porządek mają być ponadto potężne parametry. Urządzenie cechuje się mocą ssania sięgającą 7200 Pa i mopowaniem z naciskiem 10 N. Zostało również wyposażone w 3-funkcyjną rolkę (łączącą gumową listwę i szczotkę z włosiem), a akumulator o pojemności 5200 mAh zapewnia długi czas działania.

Ezviz RS20 Pro (fot. producenta)

Niestety o polskiej premierze dowiedzieliśmy się tylko tyle, że nastąpi ona wkrótce. Nie poznaliśmy konkretniejszego terminu ani sugerowanej ceny urządzenia. W sieci można jednak znaleźć poszlaki, że Ezviz RS20 Pro będzie kosztować mniej niż 4000 złotych, co – biorąc pod uwagę opisywaną tu specyfikację – czyniłoby z tego urządzenia naprawdę atrakcyjną opcję dla bardziej wymagających użytkowników.