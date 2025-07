Który smartfon najłatwiej naprawić? Znamy odpowiedź

Dzisiaj wymiana ekranu potrafi kosztować niemal tyle, co nowy smartfon. Dlatego też temat naprawialności urządzeń staje się coraz ważniejszy. Na rynku pojawiają się jednak urządzenia, które idą pod prąd dominującym trendom. Najnowszy przykład? Fairphone 6, który właśnie otrzymał najwyższą możliwą ocenę naprawialności od iFixit.

10/10. Fairphone 6 pokazuje, jak powinno się projektować smartfony

Zespół iFixit nie ma wątpliwości – Fairphone 6 to jeden z najbardziej przemyślanych konstrukcyjnie smartfonów, jeśli chodzi o naprawy. Urządzenie zdobyło maksymalną notę 10/10, co dziś zdarza się niezwykle rzadko.

Nie chodzi tu tylko o to, że można wymienić baterię bez podgrzewania obudowy czy walki z klejem. W tym modelu wszystko zostało zaprojektowane z myślą o samodzielnym serwisowaniu. Od baterii, przez wyświetlacz, aż po port USB-C i kamery. Każdy z tych elementów można wymienić samodzielnie, bez specjalistycznego sprzętu.

Producent zadbał również o długowieczność na poziomie oprogramowania. Fairphone 6 ma otrzymywać aktualizacje Androida przez siedem lat i poprawki bezpieczeństwa nawet przez osiem. To wynik, którego nie oferują nawet najwięksi gracze na rynku. Dodatkowo urządzenie objęte jest pięcioletnią gwarancją, a firma prowadzi specjalny program lojalnościowy, w którym nagradza użytkowników za naprawy i długie korzystanie z telefonu.

Cała konstrukcja zdaje się być doskonale przemyślana. Całość trzyma się na śrubach T5 Torx. Nie ma tu żadnego kleju czy zgrzewanych elementów. Bateria jest zabezpieczona tylko cienką blaszką i można ją wyjąć po odłączeniu jednej taśmy i odkręceniu 4 śrub.

Wymiana ekranu? Wystarczy zdjąć kilka klipsów i odkręcić osiem śrub. Moduł USB-C, głośnik, a nawet płyta główna czy moduły kamer są osobno dostępne i wymienne bez większych trudności. Widać, że projektanci tego telefonu postawili nie na maksymalną integrację, a na realny komfort użytkownika.

Producent stawia na uczciwy kompromis?

Z filmu dowiadujemy się, że Fairphone 6 nie tylko łatwo się naprawia. To także jedno z nielicznych urządzeń na rynku, które od początku do końca powstało z myślą o etycznej produkcji. Firma od 2013 roku konsekwentnie pracuje nad tym, by pozyskiwać surowce w sposób odpowiedzialny i zapewniać godne warunki pracy w całym łańcuchu dostaw.

Oczywiście Fairphone 6 nie próbuje konkurować z flagowcami pod względem wydajności czy możliwości fotograficznych. Urządzenie ma ekran pOLED o przekątnej 6,31 cala i odświeżaniu 120 Hz. Działa płynnie, ale nie jakość imponująco, bo napędza go Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, połączony z 8 GB RAM. Zastosowano tu również złącze USB 2.0 zamiast 3.0 i był to świadomy kompromis, mający obniżyć koszty produkcji.