To koniec jednego z Samsungów. Więcej takich nie będzie

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zaczyna poważne zmiany w swojej ofercie. Koreańczycy zredukują liczbę urządzeń, wchodzących w skład różnych serii produktowych. Unicestwiony zostanie też jeden z flagowych smartfonów.

Taki smartfon Samsung już nie powstanie

Począwszy od serii Galaxy S20, w skład flagowej rodziny Galaxy S co roku wchodzą trzy modele: podstawowy, z „plusem” w nazwie oraz z dopiskiem „Ultra”. Po pięciu latach schemat ten ma się jednak zmienić – z trzech flagowców zostaną tylko dwa. Prawdopodobnie domyślacie się już, o który model chodzi.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeśli powiedzieliście sobie w myślach, że o Galaxy S+, to zgadliście. Serwis Android Headlines zauważył bowiem, że Koreańczycy aktywnie pracują nad modelami Galaxy S25 i Galaxy S25 Ultra, podczas gdy o Galaxy S25+ nie ma żadnej wzmianki w dostępnych źródłach. A powinna być, więc to znamienne.

Warto tutaj zauważyć, że podobne informacje pojawiły się już w zeszłym roku w kontekście Galaxy S24+. Już jego miało nie być, ale finalnie dołączył do flagowej rodziny. To sugeruje, że Koreańczycy mogli myśleć o wyeliminowaniu Galaxy S+ od dłuższego czasu i w końcu zdecydowali się na to w 2025 roku. Dlaczego?

Powód jest prosty – zbyt małe zainteresowanie klientów środkowym modelem we flagowej rodzinie. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku iPhone’ów – wersje „Plus” są identyczne jak te podstawowe, tylko mają większy ekran i akumulator, i nie sprzedają się w dużych ilościach.

Samsung wyeliminuje z oferty więcej urządzeń

Usunięcie z oferty Galaxy S+ nie wydaje się niewiarygodne, ponieważ napływające w ostatnim czasie informacje wyraźnie wskazują, że Koreańczycy planują znacząco ograniczyć ofertę urządzeń mobilnych w różnych kategoriach.

Najbliższym przykładem są smartwatche – 10 lipca zadebiutują tylko Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra, podczas gdy wcześniej mówiło się też o premierze Galaxy Watch 7 Pro i Galaxy Watch 7 Classic. Następne w kolejności mogą być tablety, ponieważ w ich przypadku wszystko wskazuje, że seria Galaxy Tab S10 będzie składała się tylko z dwóch modeli, a nie trzech jak wcześniejsze.

Najczęściej modyfikacja oferty jest odpowiedzią na reakcję klientów na daną rodzinę urządzeń, aczkolwiek nie tylko ona jest brana pod uwagę. Ograniczenie liczby modeli może być też strategiczną decyzją, która pozwoli ograniczyć nakłady na wsparcie, ponieważ dla każdego sprzętu trzeba przygotować osobną aktualizację – a to zabiera czas i kosztuje.