Nowy sklep PlayStation Store przywraca listę życzeń

Za nami oficjalne otwarcie nowej generacji za sprawą premiery Xbox Series X|S, do której 12 listopada dołączyło Sony PlayStation 5 – w Polsce stanie się to dopiero tydzień później. Nowa generacja nie tylko wiąże się z nowymi sprzętami, ale i ze zmianami, wśród których zabrakło jednej z najbardziej pożądanych przez graczy. A była nią lista życzeń w nowym sklepie PlayStation Store, którą właśnie przywrócono.

Dziwne w ogóle, że na początku jej zabrakło. Nowy sklep PlayStation Store obok nowego interfejsu to jedna z większych zmian. Obie z wymienionych nie mają tylko ładnie wyglądać, ale również być bardzo funkcjonalne, i co najważniejsze płynne.

Brak listy życzeń oznacza brak informacji o promocjach i to, że najzwyczajniej w świecie moglibyśmy o grze zapomnieć, skoro regularnie pojawia się ich tak dużo. Cóż, niektórzy nawet musieli.

Bowiem nowy sklep przyniósł graczom sporo problemów. W PlayStation Store nagle zabrakło przeglądania gier z PlayStation 3, PSP i PS Vita czy filtrowania tytułów. Ale to wspomniana lista życzeń była najbardziej dotkliwa, bo wcześniej usunięto z niej wszystkie gry wideo, które tam dodaliśmy.

PlayStation Store z listą życzeń, ale tylko na PlayStation 5

Na razie. Taką informację wraz ze zrzutem ekranu poniżej, udostępnił serwis Push Square, który wspomniał na dodatek, że była ona objęta embargo. Według niej, na PlayStation 5 udostępniono nareszcie listę życzeń w nowym sklepie PlayStation Store.

Z jednej strony to powód do radości, z drugiej nie do końca. Na pewno cieszy to, że na oficjalną premierę konsoli PlayStation 5 w Stanach Zjednoczonych i Japonii jest już dostępna lista życzeń i będzie tak samo 19 listopada na naszą polską. Ale jeśli już mówimy chociażby o PlayStation 4 – na tym sprzęcie tak samo pojawił się nowy sklep PlayStation Store, ale listy życzeń nadal tam brakuje. I nie wiadomo, kiedy dokładnie się pojawi.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Pozostaje czekać na kolejne informacje od Sony, które przez poprzednie kilka miesięcy niestety nie jest tak wygadane jak Microsoft.

Zobacz również: