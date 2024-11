Hyperbook to już nie tylko laptopy. W ofercie zadebiutowały pecety!

Hyperbook to polska marka, którą możecie kojarzyć z produkcji laptopów. Teraz jednak wchodzi na rynek komputerów stacjonarnych ze swoją serią HyperPC. Oferta skierowana jest zarówno do graczy, jak i profesjonalistów z branży kreatywnej oraz inżynierskiej. Dzięki szerokim możliwościom personalizacji i konkurencyjnym cenom, HyperPC ma szansę zdobyć uznanie wśród użytkowników. Co znalazło się w ofercie?

Komputer dostosowany do Twoich potrzeb

Firma swoje komputery stacjonarne z serii HyperPC postanowiła podzielić na trzy linie dostosowane do różnych zastosowań: Gaming, Foto-Video i CAD/CAM. Każda z nich oferuje nowoczesne podzespoły oraz możliwość dostosowania konfiguracji do indywidualnych potrzeb.

Nietrudno się domyślić, że dla graczy została przygotowana linia Gaming. Di wyboru mamy model oparty na procesorach AMD lub Intela, który można dodatkowo konfigurować do swoich potrzeb. HyperPC Gaming AMD wykorzystuje procesory AMD Ryzen, takie jak Ryzen 5 7600 lub Ryzen 7 7800X3D oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4080 Super, a to wszystko w połączeniu z 32 GB lub 64 GB RAM. Cena w podstawowej konfiguracji zaczyna się od 5799 złotych.

Droższy model, HyperPC Gaming Intel, opiera się na procesorze Intel Core i5-14600KF lub i7-14700KF. Do wyboru podczas konfiguracji mamy te same modele kart graficznych, co w przypadku wersji z chipsetem AMD. Cena podstawowej wersji z procesorem Intela jest wyceniona na 6599 złotych.

Seria Foto-Video z kolei to sprzęt stworzony z myślą o twórcach i obróbce zarówno zdjęć, jak i filmów. Model HyperPC Pro Foto/Video AMD, dostępny od 10599 złotych, wyposażono w procesor AMD Ryzen 7 7800X3D (dostępny jest również za dopłatą Ryzen 9 9950X) oraz kartę graficzną NVIDIA RTX 4070 Super, ale do wyboru są jeszcze modele RTX 4070 Ti Super oraz RTX4080 Super oraz nawet do 192 GB RAM. Wersja z procesorem Intel Core i7-14700K lub Core i9-14900K, zaczynająca się od 10499 złotych, oferuje podobne podzespoły do wyboru.

Dla inżynierów i projektantów technicznych seria CAD/CAM oferuje zestawy, takie jak HyperPC Pro CAD/CAM AMD, których cena zaczyna się od 11099 złotych. Wyposażone w procesory Ryzen 7 9700X lub Ryzen 9 9950X oraz karty graficzne z serii NVIDIA Quadro RTX, zapewniają płynność w pracy z oprogramowaniem, takim jak AutoCAD, SolidWorks czy 3ds Max. Ich intelowskie odpowiedniki, których ceny zaczynają się od 10599 złotych, oferują do wyboru CPU Intel Core i7-14700K lub Core i9-14900K.

HyperPC Pro Foto-Video HyperPC Gaming HyperPC Pro CAD/CAM źróło: Hyperbook

Co można zyskać wybierając HyperPC?

Kupując wybrane modele z kartami graficznymi GeForce RTX 4090, RTX 4080 Super, RTX 4080, RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Super oraz RTX 4070, a także do laptopów Hyperbook z kartami GeForce RTX 4090, RTX 4080 oraz RTX 4070 użytkownicy mogą otrzymać w prezencie grę Indiana Jones i Wielki Krąg w edycji Premium, wartą 429 złotych.

Wszystkie komputery można skonfigurować według własnych potrzeb na stronie internetowej producenta. Użytkownicy mogą dostosować takie elementy, jak ilość pamięci RAM, pojemność dysków SSD czy typ chłodzenia. Dodatkowo firma oferuje usługi personalizacji wizualnej, takie jak nadruk UV na obudowie, co pozwala wyróżnić swój sprzęt na tle innych.

Zresztą, kilka lat temu sami stworzyliśmy swojego laptopa Hyperbook NH7 z wygrawerowanym logo Tabletowo, więc coś już na ten temat wiemy :)