Pasta termoprzewodząca do CPU o zapachu jabłek? W tym kraju to HIT

Kupując pastę termoprzewodzącą zastanawiamy się nad jej kluczowymi parametrami: pojemnością strzykawki, przewodnością cieplną czy ciężarem właściwym. Jeżeli jednak jakimś cudem od zawsze zależało Wam na innym kolorze czy zapachu pasty – oto idealna propozycja dla Was.

Pasta inna niż wszystkie

Najważniejszym zadaniem pasty termoprzewodzącej jest zapewnienie odpowiedniego transferu ciepła z układu do systemu chłodzenia. Najczęściej kojarzy się to z nakładaniem specjalnej mazi na IHS procesora i dociśnięcie jej radiatorem, choć pastę można wymienić też w innych modułach urządzeń elektronicznych.

Pasta Extreme Grease 4G Apple Edition EG4GAP (Źródło: CWTP)

Najpopularniejsza forma pasty termoprzewodzącej to szara, pozbawiona zapachu półpłynna masa. Właściwości fizyczne są podobne w każdym produkcie tego typu, nieważne czy mowa o tubce oferowanej wraz z zakupionym CPU czy profesjonalnej paście za trzycyfrową kwotę. Ktoś jednak uznał, że taki stan rzeczy trzeba zmienić.

Jabłkowy komputer

Tym „ktosiem” są firmy Clock Work Tea Party oraz M1N1ing, które postanowiły wspólnymi siłami opracować wyjątkową pastę termoprzewodzącą. Produkt nazywa się Extreme Grease 4G Apple Edition EG4GAP i jest edycją specjalną CWTP-EG4G. Jeżeli ciekawi Was specyfikacja pasty, proszę bardzo:

Przewodność cieplna (nowa) 12.8 W/mK lub więcej Przewodność cieplna (po 5. latach) 8.8 W/mK Opór termiczny 0.07 °C cm²/W przy 60Psi Waga opakowania 4 gramów Ciężar właściwy 2,6 gramów Wiskotyczność 40 CPS/22℃ Temperatura robocza -50 do 220 ℃ Skład tlenek glinu, tlenek cynku

Znający się na temacie widzą zatem, że na papierze mamy do czynienia z niezłą pastą o parametrach zbliżonych do np. Thermal Grizzly Kryonaut. Po co zatem kombinować z kolorem i zapachem mazi? O ile jabłkowa woń została dodana jako ciekawostka, która nie powinna wpływać na pracę pasty, o tyle zielony kolor ma już nieco więcej sensu. Dzięki kontrastowemu odcieniowi łatwiej jest zauważyć, czy masa została dobrze nałożona.

Dla tych, którzy byli już gotowi na złożenie zamówienia nie mam dobrych wieści. Pasta Extreme Grease 4G Apple Edition EG4GAP zostanie wydana w limitowanym nakładzie 1000 sztuk w Japonii. Nie wiadomo, czy firma będzie w stanie zrealizować zamówienia międzynarodowe – podejrzewam, że popularność jabłkowej pasty nie będzie należeć do najniższych, zwłaszcza, że cena nie jest porażająca. Sprzedaż ruszy 24 listopada, a za tubkę trzeba będzie zapłacić 980 jenów (~26,50 złotych). Nakład z pewnością wyczerpie się w ciągu kilku pierwszych minut.

Źródło: CWTP

Ciekawe, czy znajdzie się jakiś szczęśliwy nabywca, który wykorzysta pastę do chłodzenia w iMacu lub innym MacBooku. Sprzęt Apple z jabłkową pastą termoprzewodzącą – to się dopiero nazywa kombo.