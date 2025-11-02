Kompaktowy flagowiec OnePlusa coraz bliżej. Mamy nowe informacje

OnePlus przygotowuje się do premiery swojego nowego kompaktowego flagowca. W sieci pojawiły się szczegóły dotyczące jego specyfikacji, a – jeśli doniesienia się potwierdzą – może być to jeden z najwydajniejszych „małych smartfonów” na rynku.

Na pokładzie nowy Snapdragon i bateria, jakiej jeszcze nie było

Jak wynika z doniesień, które ujawnił znany informator Digital Chat Station, OnePlus 15T będzie wyposażony w 6,31-calowy, płaski ekran OLED o rozdzielczości 1,5K. Ramki wokół wyświetlacza mają być wyjątkowo cienkie i równe po każdej stronie, co ma nadać urządzeniu bardziej symetrycznego i eleganckiego wyglądu.

W porównaniu z poprzednim OnePlusem 13T, nowy model zaoferuje też ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, umieszczony pod ekranem, który będzie szybszy i bardziej precyzyjny niż optyczny sensor stosowany do tej pory.

Sercem urządzenia ma zostać Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli najnowszy topowy układ Qualcomma, który trafi również do podstawowego modelu OnePlus 15, którego premiera odbędzie się 13 listopada. Wersja 15T ma jednak zaoferować lepsze zarządzanie energią oraz wydajniejsze chłodzenie, co w przypadku tak kompaktowej konstrukcji może być kluczowe.

Największe zaskoczenie budzi jednak akumulator. Wstępne dane wskazują, że w testowanych prototypach pojawiła się bateria o pojemności blisko 7000 mAh. To ogromna wartość jak na telefon z ekranem o przekątnej zaledwie 6,3 cala. Dla porównania, OnePlus 13T oferował 6260 mAh, a jego międzynarodowa wersja 13S, jedynie 5850 mAh.

OnePlus testuje różne typy ogniw, w tym konstrukcje wzmocnione krzemem, które pozwalają zwiększyć gęstość energetyczną bez pogrubiania obudowy. Smartfon ma też otrzymać certyfikat IP68, co zapewni odporność na kurz i zachlapania.

Nie ma jeszcze szczegółów na temat aparatów, choć przecieki sugerują, że OnePlus 15T w końcu zostanie wyposażony w obiektyw ultraszerokokątny, którego brakowało w poprzednim modelu. Aparat główny prawdopodobnie pozostanie zbliżony do tego z OnePlusa 15.

Kompaktowy OnePlus już w 2026 roku?

Wygląda na to, że OnePlus 15T będzie kontynuacją filozofii „małego flagowca”, czyli smartfona, który łączy topową specyfikację z kompaktowym rozmiarem. To segment, w którym konkurencja dopiero się rozkręca.

Z doniesień wynika, że OnePlus 15T zadebiutuje w pierwszej połowie 2026 roku, najpierw w Chinach, a później być może pod nazwą OnePlus 15S w wersji globalnej. Nie wiadomo jeszcze, czy urządzenie trafi do USA i Europy. OnePlus 13S nie pojawił się oficjalnie na tych rynkach, więc możliwe, że nowy model również pozostanie ograniczony do wybranych regionów.