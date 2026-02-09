Komisja Europejska znowu ostrzega właściciela Facebooka. Tym razem chodzi o WhatsAppa

Giganci technologiczni, udostępniający swoje usługi na terenie Unii Europejskiej, muszą cały czas mieć na uwadze obowiązujące na terenie Wspólnoty prawo. Komisja Europejska uważa, że właściciel Facebooka ponownie mógł je naruszyć. Tym razem chodzi o WhatsAppa.

Komisja Europejska uważa, że właściciel Facebooka znów mógł złamać europejskie prawo

Europejscy urzędnicy nieustannie przyglądają się działalności gigantów technologicznych, z których duża część ma amerykański rodowód. W listopadzie 2024 roku Komisja Europejska nałożyła na konglomerat Meta karę w wysokości blisko 800 milionów euro za politykę wobec platformy Facebook Marketplace. Pół roku później, w kwietniu 2025 roku Komisja Europejska poinformowała o nałożeniu na firmę Meta kary w kwocie 200 milionów euro za nieprzestrzeganie przepisów z Aktu o rynkach cyfrowych.

Dziś europejska instytucja opublikowała komunikat, w którym przekazała, że wysłała do Mety Statement of Objections, ponieważ jej ostatnie posunięcie może naruszać europejskie prawo. W listopadzie 2025 roku Amerykanie poinformowali bowiem, że od 15 stycznia 2026 roku użytkownicy WhatsAppa nie będą mogli dłużej korzystać z czatbotów firm trzecich, a jedynie z Meta AI.

Komisja Europejska ma zastrzeżenia odnośnie decyzji o wyeliminowaniu z WhatsAppa innych chatbotów AI (źródło: Komisja Europejska)

Już wówczas włoski urząd antymonopolowy wziął tę decyzję pod lupę i nie brakowało głosów krytyki, że Meta może w ten sposób nadużywać swojej dominującej pozycji na rynku. W przesłanym do amerykańskiego giganta piśmie Komisja Europejska informuje, że wstępnie uznała, iż naruszył on unijne przepisy antymonopolowe.

Komisja Europejska chce, żeby użytkownicy WhatsAppa mogli korzystać z innych chatbotów AI

Komisja Europejska poinformowała, że zamierza wprowadzić środki tymczasowe, aby zapobiec temu, by zmiana polityki wyrządziła poważne i nieodwracalne szkody rynkowi, jednocześnie dając amerykańskiemu gigantowi „prawo do odpowiedzi i obrony”. Urzędnicy twierdzą jednak, że ​​na pierwszy rzut oka zmiana tej polityki wydaje się naruszać unijne przepisy dotyczące konkurencji.Jako argumenty Komisja Europejska podaje, że Meta prawdopodobnie będzie dominować na rynku aplikacji do komunikacji konsumenckiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwłaszcza za pośrednictwem WhatsApp oraz może nadużywać tej dominującej pozycji, ograniczając użytkownikom dostęp do Meta AI, które jest dostępne w Polsce o marca 2025 roku.