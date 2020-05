Kolejny maszt telefonii komórkowej uszkodzony. Straty szacuje się na 45 tys. zł

35-letni mieszkaniec Chełma uszkodził konstrukcję przekaźnika sieci komórkowej, znajdującego się we wsi Sielec, na terenie gminy Leśniowice. Usłyszał już zarzuty – grozi mu do 5 lat więzienia.

Uszkodzono kolejny nadajnik sieci

We wtorek 26 maja policja otrzymała zgłoszenie o uszkodzeniu masztu sieci komórkowej, stojącego we wsi Sielec, w powiecie chełmskim. W związku ze zgłoszeniem następnego dnia zatrzymano podejrzanego mężczyznę, który zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, na przełomie kwietnia i maja uszkodził konstrukcję wieży za pomocą piłki do metalu.

Zatrzymany usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia, które grozi karą pozbawienia wolności do 5 lat. Prokuratura zastosowała wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Właściciel masztu oszacował wartość szkód na 45 tys. zł. Jeśli dobrze określiliśmy lokalizację nadajnika, ze wspomnianej wieży korzysta sieć Plus.

Poprzednio ucierpiał Play

Poprzedni tego typu incydent miał miejsce we wtorek 26 maja. Podpalono wtedy stację bazową w Łodzi, co pociągnęło za sobą uszkodzenia i destrukcję części zamontowanych na niej urządzeń.

Zarówno Play jak i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wydały komunikaty jednoznacznie kwalifikujące takie incydenty jako działalność przestępczą. Trudno stwierdzić, czy uszkodzenie masztu Plusa miało podobne podłoże jak w wypadku podpalenia nadajnika Play w Łodzi, jednak z całą pewnością każdy z tych czynów jest godny potępienia.

Ruchy anty-5G wciąż żywe

Niektóre tego typu ataki mogą mieć związek z dezinformacją na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie i rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 przez sieci bezprzewodowe, w tym 5G. Niektórzy autorzy obrali sobie za cel rozpowszechnianie takich niesprawdzonych i – jak widać szkodliwych – plotek. Inni postanowili aktywnie przeciwdziałać rozwojowi sieci nowej generacji w Polsce, podejmując samodzielne próby demontażu stacji bazowych operatorów, tak jak miało to miejsce podczas zorganizowanej akcji jesienią ubiegłego roku w Krakowie.

źródło: chelmski.eu dzięki GSMONLINE