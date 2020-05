Zapłonął pierwszy nadajnik polskiego operatora komórkowego. Przeciwnicy 5G nie odpuszczają

Temat 5G działa na niektórych niczym płachta na byka. Jedni wpadają w panikę, podczas gdy inni mobilizują się, aby „unieszkodliwić” niebezpieczne nadajniki operatorów komórkowych. Tym razem ktoś posunął się jednak o krok dalej – podpalił stację bazową wchodzącą w skład infrastruktury Play.

Do tej pory użytkownicy co najwyżej narzekali na jakość świadczonych przez operatorów usług i deklarowali, że gdy tylko skończy im się umowa z A, to przejdą do B lub C, ewentualnie do D. Atmosfera zaczęła się jednak robić niepokojąco napięta, kiedy pojawiła się wizja udostępnienia technologii 5G w Polsce. Niektórzy okazali się być jej zagorzałymi przeciwnikami i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, aby nie doszło do uruchomienia 5G.

Zapłonął nadajnik Play w Łodzi

W październiku 2019 roku zrobiło się głośno o grupie „ochotników”, którzy własnymi siłami postanowili rozmontować infrastrukturę działającego w Polsce operatora. Mimo że ich działanie było niezgodne z obowiązującymi w naszym kraju przepisami, w ich mniemaniu mieli do niego prawo. Obawiali się bowiem, że technologia 5G zagraża ich życiu, a ta inicjatywa miała uchronić przed negatywnymi skutkami działania 5G.

Mieliśmy nadzieję, że to tylko jednorazowy wybryk, a tymczasem okazuje się, że przeciwnicy sieci piątej generacji nie składają broni. Dziś podpalono stację bazową w Łodzi, która należy do Play.

Play wystosował oświadczenie, w którym jednoznacznie informuje, „że takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli” oraz zapewnia, że „wszelkie tego rodzaju ataki są natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania na najwyższym szczeblu”. Według operatora, „ataki na infrastrukturę telekomunikacyjną są takim samym przestępstwem, jak niszczenie infrastruktury kolejowej (tory i trakcje) czy energetycznej (linie przesyłowe)”.

Postępowanie osób odpowiedzialnych za podpalenie nadajnika Play jest tym bardziej niezrozumiałe, że operator ten wciąż nie uruchomił w Łodzi komercyjnie dostępnej sieci piątej generacji, więc jej przeciwnicy zdają się atakować randomowe stacje bazowe, aby wyrazić swoje niezadowolenie z planów udostępnienia 5G w Polsce.

Incydent ten nie może zostać zbagatelizowany. Wręcz przeciwnie – instytucje państwowe powinny mocno postarać się, aby poinformować społeczeństwo, jakie korzyści przyniesie 5G i że nie jest ono takie straszne, jak je malują. Większość przeciwników 5G czerpie bowiem swoją wiedzę z fejk niusów, które nie mają nic wspólnego z prawdą, a jedynie wykorzystują ludzką obawę przed nieznanym.

Osoby niszczące infrastrukturę telekomunikacyjną powinny też zdawać sobie sprawę, że w ten sposób pozbawiają dostępu do niej masę klientów, którzy przez to mogą stracić możliwość korzystania z usług lub odczuć znaczące pogorszenie ich jakości (gdy zostaną przełączeni do innej stacji bazowej).

Sieć 5G – fakty i mity

Źródło: @apg_pl, GSMOnline