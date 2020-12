Ładowarki w zestawie już nie ma. To może kolejny iPhone bez kabla i innych akcesoriów?

Pamiętacie lekką zadymę, gdy Apple zdecydowało, że w zestawie z najnowszym modelem iPhone’a nie znajdziemy ładowarki? Pewnie że tak. Teraz jednak kalifornijski gigant przymierza się, by pójść nawet o krok dalej. Okazuje się, że iPhone 13 może trafić do naszych rąk bez kabla zasilającego czy innych akcesoriów.

Apple od jakiegoś czasu ocenia zainteresowanie, jakie kupujący iPhone 12 poświęcają akcesoriom załączonym do zestawu z telefonem. Robi to przesyłając do konsumentów ankiety, w których pyta czy używają oni dołączonego kabla zasilającego USB-C, narzędzia do wyjmowania karty SIM czy naklejek Apple – jak donosi portal 9to5Mac. Na potwierdzenie tych słów publikuje screeny z tych sondaży:

Źródło: 9to5Mac

Źródło: 9to5Mac

Apple zrobi to znowu?

Nie jestem pewien, jak bardzo niezawodną pamięć macie. Jeśli jednak jakimś cudem zapomnieliście, to służę pomocną dłonią – Apple już raz przeprowadzało podobne badania klientów. Tak, tak… dotyczyły one ładowarek, dołączanych do iPhone’ów. O ich wynikach nie muszę chyba informować, bo odczuł to każdy kupujący ostatni zestaw.

Od października, zasłaniając się działaniami ekologicznymi i dbaniem o planetę oraz środowisko, Apple przestał dołączać ładowarkę oraz EarPodsy do zestawu startowego swoich smartfonów. Wynikało to po części z ankiety, jaką specjaliści od nadgryzionego jabłka przeprowadzili wśród swoich klientów. Teraz robią to znowu i tylko Tim Cook raczy wiedzieć, jak to może się skończyć. Nam pozostaje czekać.

iPhone i ankiety – co może się zmienić?

Jak możecie się domyślić, pytania o kabel oraz inne akcesoria, nie są jedynymi, jakie zadaje Apple. Firma pyta też swoich fanów o sposób obsługi Face ID w iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro. Jeśli mamy wierzyć plotkom, to dzieję się tak, ponieważ firma pracuje nad ulepszeniem systemu uwierzytelniania biometrycznego w kolejnych generacjach iPhonów, a to z kolei może mieć również wpływ na integrację technologii Touch ID pod ekranem.

Mówi się, że Apple zazwyczaj angażuje się w badania posprzedażowe przede wszystkim w celu oceny satysfakcji klienta. Oficjalnie więc wciąż nie wiadomo, czy chodzi tylko o to, czy firma planuje może podjąć konkretne działania na podstawie zebranych w kwestionariuszu informacji. Aczkolwiek musicie przyznać – memy i żarty jeszcze nigdy tak dobrze nie przewidywały przyszłości. Rzeczywiście w pudełkach z iPhone’ami możemy wkrótce znajdować znacznie mniej akcesoriów.