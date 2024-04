Nowe gamingowe laptopy Acera. To sprytne bestie

Rozglądasz się za gamingowym laptopem? Nowości Acera mogą przypaść Ci do gustu – szczególnie jeśli liczysz na najnowsze procesory i karty graficzne, dobre wyświetlacze IPS oraz całkiem smukłe konstrukcje (choć nie kosztem odpowiedniego odprowadzania ciepła).

Acer Predator Helios Neo 14 – gamingowy laptop z wyższej półki

Rodzina gamingowych laptopów Acera wzbogaciła się o nowego członka. To Predator Helios Neo 14, który przychodzi do użytkowników z 14,5-calowym wyświetlaczem IPS o częstotliwości odświeżania sięgającej 165 Hz oraz najnowszymi procesorami z rodziny Intel Core Ultra (aż do dziewiątki).

Predator Helios Neo 14 (fot. Acer)

Jak na gamingowy sprzęt przystało, nowy Predator ma też na pokładzie porządną kartę graficzną – w podstawowym modelu jest to Nvidia GeForce RTX 4050, a w najlepiej wyposażonym – GeForce RTX 4070. Układy te obsługują technologię DLSS 3.5 i potrafią zrobić dobry użytek ze sztucznej inteligencji.

Na pliki czeka dysk SSD PCIe Gen 4 o pojemności do 1 TB, a jeśli chodzi o pamięć operacyjną, to użytkownicy mogą liczyć na maksymalnie 32 GB RAM-u w formacie LPDDR5X. Krótko mówiąc: o wydajność można być raczej spokojnym.

Nawiązywanie szybkiego połączenia z internetem umożliwia zintegrowana karta Wi-Fi 6E. Oprócz tego do dyspozycji użytkowników laptop oddaje porty USB typu C i czytnik kart microSD. Specyfikację dopełniają jeszcze: kamerka Full HD, mikrofon z technologią odszumiającą PurifiedVoice 2.0, podświetlana klawiatura z przyciskiem Copilot oraz zaawansowany system chłodzenia z 2 wentylatorami i szerokimi rurkami cieplnymi.

Najważniejsze cechy serii Acer Predator Helios Neo 14:

14,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości do 3072×1920 pikseli, 100% pokryciu sRGB i odświeżaniu do 165 Hz,

procesor Intel Core Ultra 9 185H, Ultra 7 155H lub Ultra 5 125H,

grafika Nvidia GeForce RTX 4070 (8 GB), RTX 4060 (8 GB) lub RTX 4050 (6 GB),

do 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5X,

dysk SSD do 1 TB, PCIe Gen 4/NVMe, do 16 Gb/s,

akumulator 76 Wh,

łączność Wi-Fi 6E,

kamerka Full HD,

wymiary 354,1 × 255,4 × 19,52 mm,

waga 1,9 kg.

Acer odświeża też rodzinę Nitro

Acer odświeżył także swoją serię Nitro, na czele z nowym 14,5-calowym modelem Nitro 14. Został wyposażony w procesor AMD Ryzen z serii 8040 oraz kartę graficzną z rodziny Nvidia GeForce RTX 40 lub 30. Treści wyświetla na ekranie IPS o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Nitro 14 (fot. Acer)

Pod względem pamięci jest taki sam jak wyżej wspominany Predator – oferuje więc do 32 GB RAM-u w formacie LPDDR5X oraz maksymalnie 1 TB przestrzeni na dysku SSD. Jest jednak nieco grubszy i cięższy.

Najważniejsze cechy serii Acer Nitro 14:

14,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości do 2560×1600 pikseli, 100% pokryciu sRGB i odświeżaniu 120 Hz,

procesor AMD Ryzen 7 8845HS lub Ryzen 5 8645HS,

grafika Nvidia GeForce RTX 4060 (8 GB), RTX 4050 (6 GB) lub RTX 3050 (6 GB),

do 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5X,

dysk SSD do 1 TB, PCIe Gen 4/NVMe, do 16 Gb/s,

akumulator 76 Wh,

łączność Wi-Fi 6E,

kamerka HD,

wymiary 342,1 × 255,9 × 20,43 mm,

waga 2 kg.

Dla zwolenników nieco większych ekranów Acer przygotował nowe modele z serii Nitro 16. Dostępne będą zarówno laptopy z procesorami Intel Core 14. generacji, jak i z układami AMD Ryzen 8040. W obu przypadkach towarzyszą im karty graficzne z serii GeForce RTX 40 lub 30.

Nitro 16 (fot. Acer)

Laptopy są wyposażone w 16-calowe wyświetlacze IPS o częstotliwości odświeżania wynoszącej 165 Hz, dyski SSD o pojemności dochodzącej do 2 TB, maksymalnie 32 GB pamięci RAM typu DDR5 oraz karty Wi-Fi 6E.

Najważniejsze cechy serii Acer Nitro 16:

16-calowy ekran IPS o rozdzielczości do 2560×1600 pikseli, 100% pokryciu sRGB i odświeżaniu 165 Hz,

(AN16-43) procesor AMD Ryzen 9 8945HS, Ryzen 7 8845HS lub Ryzen 5 8645HS,

(AN16-73) procesor Intel Core i7 14700 HX, 14650HX lub 14400HX,

grafika Nvidia GeForce RTX 4060 (8 GB), RTX 4050 (6 GB) lub RTX 3050 (6 GB),

do 32 GB pamięci RAM typu DDR5,

dysk SSD do 2 TB, PCIe Gen 4/NVMe, do 16 Gb/s,

akumulator 76 Wh,

łączność Wi-Fi 6E,

kamerka HD,

wymiary 357,8 × 278 × 22,70 mm,

waga 2,45 kg.

Ceny i dostępność

Wszystkie opisywane tu laptopy trafią na rynek już w czerwcu 2024 roku. Cennik przedstawia się następująco: