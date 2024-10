Przeglądarka pełna krągłości. Vivaldi w nowym wydaniu

Przeglądarka Vivaldi 7.0 oficjalnie została udostępniona w wersjach przeznaczonych na wszystkie popularnego platformy. To, co od razu rzuca się w oczy, to odświeżony interfejs – pełen krągłości. Na tym jednak zmiany się nie kończą.

Jest już Vivladi 7.0 z odświeżonym interfejsem

Vivaldi 7.0 to między inny przeprojektowany interfejs. Zmienił się styl poszczególnych elementów: zarówno całych bloków, jak i ikon. Są też nowe motywy, pozwalające tchnąć nieco świeżości do programu. Wszędzie jest też zdecydowanie więcej zaokrągleń.

Równocześnie zachowana została charakterystyczna cecha tej przeglądarki – krótko mówiąc: możesz sobie wszystko poustawiać i modyfikować zgodnie ze swoim widzimisię. To użytkownik jest tutaj panem sytuacji i sam decyduje, czy preferuje minimalizm, naładowanie elementami czy też coś pomiędzy.

Strona startowa zyskała widżety

Pozostańmy w temacie estetyczno-praktycznym, bo kolejną z nowinek jest odświeżona strona startowa – w oczy rzuca się na niej przede wszystkim obecność widżetów. Dzięki nim otwierając nową kartę tak naprawdę ukazuje Ci się centrum dowodzenia.

źródło: Vivaldi

Masz tu nie tylko odnośniki do ulubionych stron, ale też kanał wiadomości, aktualizacje z mediów społecznościowych, aktualną godzinę i datę, kalendarz, skrzynkę odbiorczą oraz notatki i zadania. Wszystko w jednym miejscu i wszystko tak jak chcesz, bo całość jest – oczywiście – w pełni podatna na personalizację.

Nowy czytnik RSS i błyskawiczna synchronizacja

W najnowszej wersji przeglądarka Vivaldi zyskała także nowy czytnik RSS. Teraz pozwala on na tworzenie folderów, co ułatwia zarządzanie kanałami (także tymi youtube’owymi). Dodatkowo klient poczty elektronicznej doczekał się przycisku „przejdź do ostatniej wiadomości”.

źródło: Vivaldi

Wreszcie, wisienką na torcie jest automatyczna i odbywająca się w czasie rzeczywistym synchronizacja zakładek, notatek i ustawień pomiędzy różnymi komputerami. Pozwala to między innymi na wznawianie pracy z poziomu dowolnego ze swoich urządzeń.

Pobieranie Vivaldi 7.0 jest już możliwe

Przeglądarka Vivaldi 7.0 w stabilnej wersji jest już dostępna do pobrania – na komputery z systemami Windows, macOS i Linux. Jeśli masz poprzednie wydanie, to możesz też – rzecz jasna – po prostu dokonać aktualizacji.