Z tą klawiaturą myszka nie będzie potrzebna

Produkty, które łączą w sobie funkcjonalność kilku urządzeń, są bardzo praktyczne i często zapewniają większą wygodę użytkowania. Takim właśnie ma być nowa klawiatura Fusion Keyboard 2.0.

Fusion Keyboard 2.0 to coś więcej niż tylko klawiatura

Mokibo specjalizuje się w produkcji klawiatur i etui. Firma zapowiedziała kolejną generację Fusion Keyboard. Łączy ona w sobie funkcjonalność czterech produktów: klawiatury, touchpada, etui oraz podstawki. Dzięki temu mysz ma być zbędna podczas korzystania z tabletu czy smartfona.

Nowy sprzęt zaoferuje bowiem niewidoczny, wielodotykowy touchpad wbudowany w klawisze, podzielony na dwie sekcje: lewą i prawą. Mokibo zapewnia, że będzie on w stanie inteligentnie wykrywać potrzeby użytkownika i automatycznie przełączać się pomiędzy trybem klawiatury i touchpada.

Producent twierdzi, że dzięki temu użytkownik nie będzie musiał odrywać ręki od klawiatury, aby skorzystać z myszy, co zmniejszy obciążenie dłoni i przyspieszy nawigację, a w efekcie poprawi komfort i zwiększy wydajność.

Fusion Keyboard 2.0 będzie można połączyć jednocześnie z nawet trzema urządzeniami (z systemem operacyjnym iOS, iPadOS, Android czy Windows) oraz łatwo się przełączać pomiędzy nimi. Łączność utrzyma Bluetooth 5.1 o zasięgu do 10 metrów.

Sprzęt ten to jednak więcej niż tylko klawiatura ze zintegrowanym touchpadem. Może on też posłużyć jako etui ochronne oraz podstawka, umożliwiająca położenie tabletu czy smartfona w dogodnej pozycji. Co więcej, pozwoli on również bezpiecznie przenosić rysik Apple Pencil, ponieważ w etui wbudowano magnetyczny uchwyt na stylus.

Producent podaje, że na pojedynczym ładowaniu czas pracy sięgnie 60 godzin lub 90 dni w trybie czuwania. Ładowanie poprzez port USB-C do pełna ma natomiast potrwać 2 godziny.

Gdzie będzie można kupić tę (nie tylko) klawiaturę?

Firma Mokibo zapowiedziała, że zbiórka na Fusion Keyboard 2.0 zostanie przeprowadzona na platformie Kickstarter. Jeśli jesteście zainteresowani tym produktem, możecie zapisać się na newsletter na stronie prelaunch.com.

Producent przygotował tylko jedną wersję kolorystyczną – białą. Do wyboru będą natomiast trzy modele: uniwersalny (MKB420), do iPada Pro 11″ (MKB420-A11) i do iPada Pro 12,9″ (MKB420-A12).

Mokibo nie podało jeszcze cen poszczególnych modeli, ale na pewno pierwsi klienci będą mogli liczyć na jakąś zniżkę.