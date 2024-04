Valve zmieniło politykę zwrotów na Steam. Uważaj, ile grasz

Jedną z bardziej cenionych przez społeczność graczy funkcji Steama jest polityka zwrotów gier. Jeżeli nie przegrałeś więcej niż 2 godziny, a od daty zakupu nie minęło 14 dni, to mogłeś zwrócić taką produkcję i odzyskać pieniądze. W regulaminie istniała jednak pewna luka, którą gracze wykorzystywali.

Valve zmienia politykę zwrotów

Steam jest jedną z najpopularniejszych platform do kupowania gier i tworzenia społeczności zebranych wokół danych produkcji. To rozbudowany ekosystem, który ma wiele funkcji i często jest pierwszym wyborem gamingowych freaków planujących kupno nowego tytułu czy odpalenie jakiegoś „indyka” z biblioteki. Z całą pewnością jedną z bardziej cenionych opcji jest polityka zwrotów, którą firma stosuje – kupiłeś grę i nie minęło 14 dni oraz nie grałeś więcej niż 2 godziny? Dostaniesz zwrot!

Tak to działało od 8 lat i wszyscy byli zadowoleni. W tym wszystkim był jednak pewien detal, który pozwalał na granie więcej niż 2 godziny, a później zrobienie zwrotu – chodzi tutaj o programy „Early Access” oraz „Advanced Access”. Dotychczas można było grać wiele godzin w produkcje zawarte w nich, a po wyjściu pełnej wersji gry zrobić zwrot. Teraz jednak przyszedł czas na „drobne” zmiany, którym de facto trudno się dziwić.

Steam likwiduje lukę

Valve postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i uciąć ten proceder, o czym poinformowało w aktualizacji polityki zwrotów na Steam. Od teraz czas gry w „Early Access” oraz „Advanced Access” będzie się wliczał w do dwugodzinnego limitu liczonego do polityki zwrotów. Przekroczysz go? Nie będziesz mógł liczyć na zwrot środków. Trzeba przyznać, że jest to uczciwe rozwiązanie, ponieważ poprzednia polityka zwrotów pozwalała na pewne nadużycia.

Nowy zapis w polityce zwrotów brzmi następująco:

W przypadku zakupu tytułu na Steam przed datą premiery, obowiązuje dwugodzinny limit czasu gry dla zwrotów (z wyjątkiem testów beta), ale 14-dniowy okres zwrotu nie rozpocznie się przed datą premiery. Na przykład, jeśli kupisz grę, która jest w fazie wczesnego dostępu lub zaawansowanego dostępu, każdy czas gry będzie wliczany do dwugodzinnego limitu zwrotu. W przypadku zakupu w przedsprzedaży tytułu, w który nie można grać przed datą premiery, można zażądać zwrotu pieniędzy w dowolnym momencie przed premierą tego tytułu, a standardowy 14-dniowy / dwugodzinny okres zwrotu będzie obowiązywał od daty premiery gry. Zwroty za tytuły zakupione przed datą premiery (Steam)

Od teraz musicie więc uważać na to, czy nie przekroczyliście limitów zapisanych w polityce zwrotu podczas korzystania z wcześniejszego dostępu do gry. A jeżeli macie ochotę pograć w produkcje ze Steama na przenośnej konsoli, np. w podróży, to sprawdźcie koniecznie obniżki cen odnowionych Steam Decków.