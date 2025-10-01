Klasyczny telefon też może być fajny. Oto dowód

Czy klasyczny telefon musi być brzydalem? Ano nie musi, czego myPhone 3510 LTE stanowi wyśmienity dowód. Co najważniejsze – model ten nie tylko nieźle się prezentuje, ale też może pochwalić się całkiem niezłą specyfikacją.

Czy klasyczny telefon może być nowoczesny? Model myPhone 3510 LTE to dowód, że tak

Zacznijmy od tego, że myPhone 3510 LTE ma dość spory wyświetlacz jak na klasyczny telefon. Jego przekątna wynosi 3,5 cala. Dzięki temu, że jest to panel typu IPS, można liczyć na całkiem przyjemne dla oka kolory i szerokie kąty widzenia. Nieźle wygląda także rozdzielczość: 320×480 pikseli.

Taki telefon służy przede wszystkim do dzwonienia, dlatego też wypada podkreślić, że – tak jak wskazuje na to sama nazwa – umożliwia nawiązywanie połączeń w sieci 4G (LTE). Obsługuje także technologię VoLTE (Voice over LTE), dzięki której jakość rozmów głosowych powinna stać na wysokim poziomie.

Kolejnym atutem tego modelu może okazać się długi czas pracy. Według producenta akumulator o pojemności 1800 mAh po naładowaniu do pełna wystarcza na tydzień działania. Brzmi to naprawdę nieźle. Po stronie potencjalnych plusów zapisuję również klasyczne złącze mini jack oraz obsługę dwóch numerów (dual SIM).

myPhone 3510 LTE (fot. MPTech)

Szkoda jedynie, że aparat ma tylko 2 Mpix. No i zobaczymy, jak budżetowy procesor Unisoc T107, wspierany przez 48 MB RAM, poradzi sobie z obsługą poszczególnych zadań (choć można być dobrej myśli – ten sam chipset stosowany jest w budżetowych Nokiach i działa w nich jak najbardziej w porządku).

Dopełnieniem całości jest stylowa konstrukcja z aluminiowym wykończeniem. Od razu uzupełnię, że wymiary urządzenia to 149×65×11 mm, a waga wynosi 145 g. Ostatnim spośród wartych wspomnienia atutów jest cena…

Ile kosztuje myPhone 3510 LTE? Cena jest jego zaletą

Telefon myPhone 3510 LTE trafił już do sklepów, wyłącznie w szarej wersji kolorystycznej. Jego cena wynosi 249 złotych, więc na jego zakup będzie mogło sobie pozwolić wiele osób. Wiedz tylko, że konieczne może okazać się dokupienie jeszcze karty pamięci. Wbudowany magazyn danych ma bowiem tylko 128 MB.