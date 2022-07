Kingston ma nowe pamięci FURY Renegade DDR5 – idealne dla Overclockerów

Kingston wprowadza swoje najnowsze moduły pamięci operacyjnej (RAM), które wyróżniają się na tle konkurencji zarówno możliwościami (m.in. w Overclockingu), jak i świetnym wyglądem. Fury Renegade zapewniają wszystko, czego potrzebuje wymagający użytkownik.

Kingston FURY Renegade – renegat wreszcie w wersji DDR5

Producent w swojej ofercie od lat ma pamięci dedykowane szerokiej gamie odbiorców – są propozycje „zwykłe” dla serwerów, a także podstawowych komputerów „ValueRAM”, a także najbardziej zaawansowane moduły z serii FURY. Pod koniec ubiegłego roku, zadebiutowały pierwsze wydajnościowe pamięci producenta – FURY Beast DDR5, natomiast niespełna dwa miesiące temu, bo w maju na rynek trafiła ich świecąca wersja FURY Beast DDR5 RGB. Teraz czas przychodzi na jeszcze wydajniejsze pamięci RAM.

Kingston FURY Renegade DDR5 (RGB) to najnowsze moduły popularnego producenta, które docenią nie tylko wymagający gracze, ale także overclockerzy. Pamięci cechują się maksymalną szybkością na poziomie 6400 MT/s, przy niskich opóźnieniach rzędu CL32, a także napięciu 1,4 V. Co więcej, do sprzedaży trafi wersja 6000 MT/s z takim samym opóźnieniem – CL32, natomiast napięcie w tej konfiguracji zostało zredukowane do 1,35 V.

Pamięci wspierają profil Intel XMP 3.0, dzięki któremu nawet nieposiadający wiedzy użytkownik bezproblemowo uzyska określoną specyfikację, aktywując funkcję w BIOSie. Jak większość pamięci DDR5, propozycja od Kingstona ma również na pokładzie moduł ECC (wykrywający i naprawiający potencjalne błędy), a dodatkowo firma pokusiła się o instalację układu PMIC, który odpowiada za balans zasilania. Oczywistą sprawą jest, że moduły są kompatybilne z płytami głównymi najpopularniejszych producentów.

Kingston FURY Renegade DDR5 dostępne będą w dwóch wersjach – bez podświetlenia oraz z RGB. Oba warianty mają zintegrowany czarno-biały radiator, które prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Mimo dodatkowego paska, wersja RGB nie jest znacznie wyższa – ma 7.66 mm wysokości, gdy wariant bez podświetlenia milimetr mniej – bo 7,65 mm.

Pamięci będą dostępne jako pojedyncze moduły 16 GB, a także w podwójnym zestawie o pojemności 32 GB.