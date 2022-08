Kena: Bridge of Spirits otrzyma wersję na Steam i polską wersję językową!

Jedna z najładniejszych przygodowych gier akcji ubiegłego roku doczeka się sporej aktualizacji i wersję na PC. Kena: Bridge of Spirits już wkrótce trafi do sklepu Steam.

Darmowa aktualizacja Kena: Bridge of Spirits

Wkrótce minie rok od premiery jednego z pierwszych większych tytułów, w jakim Sony pokładało spore nadzieje po uruchomieniu PlayStation 5. Kena: Bridge of Spirits okazało się naprawdę przyjemną grą, z grafiką przypominającą najładniejsze hity Pixara oraz pomysłem na rozgrywkę nasuwającym skojarzenia ze starym, dobrym Bayond Good & Evil.

Twórcy gry zaplanowali na 27 września premierę rocznicowej aktualizacji, dzięki której posiadacze tej produkcji będą mogli pobrać za darmo dodatkową zawartość. Co więcej, do magicznego świata Keny będą mogli wkroczyć także pececiarze, za sprawą wydania edycji przeznaczonej do dystrybucji za pośrednictwem sklepu Steam. Tutaj możecie dodać ten tytuł do swojej wishlisty.

Co takiego znajdzie się wśród nowości dostępnych w ramach aktualizacji? Strona gry na Steam zdradza ich pełną listę, na której znajdujemy tryby Nowa Gra+, Próby, nowe stroje i wiele więcej:

Nowa gra+ : Rozpocznij nową przygodę po ukończeniu gry, startując ze wszystkimi swoimi zdolnościami, ulepszeniami i Rotami. Staw czoła nowym walkom, wyzwaniom i unikalnym przeciwnikom.

: Rozpocznij nową przygodę po ukończeniu gry, startując ze wszystkimi swoimi zdolnościami, ulepszeniami i Rotami. Staw czoła nowym walkom, wyzwaniom i unikalnym przeciwnikom. Próby Przewodnika Dusz : Podszlifuj swoje umiejętności i odblokuj nagrody w Próbach Przewodnika Dusz, w tym: obrony falowe, tory przeszkód oraz możliwość wielokrotnego podejmowania kluczowych walk z bossami.

: Podszlifuj swoje umiejętności i odblokuj nagrody w Próbach Przewodnika Dusz, w tym: obrony falowe, tory przeszkód oraz możliwość wielokrotnego podejmowania kluczowych walk z bossami. Stroje : Odblokuj zupełnie nowe stroje Keny poprzez ukończenie prób.

: Odblokuj zupełnie nowe stroje Keny poprzez ukończenie prób. Świecidełka : Odkryj świecidełka, które można założyć. Dadzą one Kenie różne korzyści i słabości, pozwalając na dostosowanie jej umiejętności do własnego stylu gry.

: Odkryj świecidełka, które można założyć. Dadzą one Kenie różne korzyści i słabości, pozwalając na dostosowanie jej umiejętności do własnego stylu gry. Ulepszony Tryb Fotograficzny: Zawiera więcej zabawnych póz, unikalne ustawienia oświetlenia, a nawet funkcję ruchomego aparatu!

Polska wersja językowa w pakiecie!

Jeśli mieliśmy okazję grać w Kena: Bridge of Spirits, to pewnie przechodziliśmy ten tytuł w wersji angielskiej. Wszystko przez to, że do tej pory nie pojawiło się nawet kinowe polskie tłumaczenie gry. Dzięki rocznicowej aktualizacji to się zmienia. Zarówno na stronie Steam, jak i w opisie na PlayStation Store widnieje już informacja, że gra otrzyma polską wersję językową. Nie będzie to pełny dubbing, ale możemy spokojnie liczyć na interfejs i napisy w naszym rodzimym języku.

9 Ocena

Warto sprawdzić ten tytuł – zwłaszcza teraz, gdy do gry trafia darmowy dodatek i mogą się z nią zapoznać także posiadacze PC. Według Szymona nie ma nawet nad czym się zastanawiać – w naszej recenzji przyznał tej produkcji wysoką notę!