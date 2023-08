Praktyczne. Kartą podarunkową CCC zapłacisz też za akcesoria w HalfPrice

Zakupy elektroniki to nie tylko rzeczy „duże” jak komputery czy smartfony. Czasem wstępujemy do jakiegoś sklepu z intencją wydania pieniędzy na całkiem inny produkt, a drobną elektronikę dobieramy niejako przy okazji. W ten sposób może działać teraz nowa multibrandowa karta podarunkowa.

CCC i HalfPrice w jednym stali domku

Karty podarunkowe to całkiem fajny pomysł na prezent. Z jednej strony, nie jest tak trywialny jak pozostawienie komuś gotówki, a z drugiej – pozostawia realizującemu bon pewną dowolność w tym, czego potrzebuje lub co chciałby mieć.

Pewnym ograniczeniem jest przy tym zawężenie możliwości odebrania wybranej rzeczy z jednej sieci sklepów. I właśnie z tym – przynajmniej częściowo – rozprawia się multibrandowa karta podarunkowa CCC i HalfPrice.

Otóż nowa bonkarta otwiera przed klientem drogę do skorzystania ze środków w dowolny sposób. Oferta obu sklepów stoi przed nim otworem. Łącznie do dyspozycji realizującego płatność za pomocą karty podarunkowej znajduje się ponad 3000 marek.

Karta podarunkowa CCC x HalfPrice (fot. CCC)

Nie tylko buty i wyposażenie domu

Co prawda CCC kojarzy się głównie ze sprzedażą obuwia, ale już HalfPrice umożliwia zaopatrzenie się w praktyczne gadżety do mieszkania. Być może zauważyliśmy tam zabawki, czy dodatki do domu. Niektóre z produktów to „mniejsza” elektronika pokroju akcesoriów do wykorzystania w salonie czy łazience.

9 Ocena

Nowa multibrandowa karta podarunkowa może być doładowana kwotą od 50 do 2000 złotych. Jest ważna 24 miesiące od daty nabycia i umożliwia zakupy zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online.